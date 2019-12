दिल्ली ठप्प; इंटरनेटसेवा बंद, मेट्रोवरही परिणाम; CAA विरोधात आंदोलन तीव्र

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत करण्यात येत असलेल्या आंदोलनाची तीव्रता वाढत आहे. पोलिसांनी आज, अनेक आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतलं असून, लाल किल्ला परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. दिल्ली शहराच्या अनेक भागांत इंटरनेट आणि एसएमएस सेवा बंद करण्यात आली आहे. दरम्यान, कायद्या विरोधात आंदोलन करणारे स्वराज्य इंडिया संघटनेचे योगेंद्र यादव यांनाही पोलिसांनी दिल्लीत अटक केली आहे.

It is an honour to be detained on 19th of December, a small tribute to Ashfakulla Khan and Ramprasad Bismil.

Happy to be in the company of Dr Dharamvir Gandhi, ex-MP, Patiala pic.twitter.com/odFCzMJQNf

— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) December 19, 2019