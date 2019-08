चिदंबरम यांना ईडीकडून लुकआऊट नोटीस

नवी दिल्ली : आयएनएक्स मीडिया गैरव्यवहार प्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते चिदंबरम यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) त्यांना लुकआऊट नोटीस बजाविण्यात आली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना दिलासा दिलेला नाही.

Supreme Court Judge, Justice NV Ramana, sent the file of P Chidambaram’s plea seeking interim bail before Chief Justice of India Ranjan Gogoi to pass the order https://t.co/US6vfztYdS

— ANI (@ANI) August 21, 2019