IPS Mohita Sharma: कोण आहेत आयपीएस मोहिता शर्मा? KBCमध्ये १ कोटी रुपयांचा जॅकपॉट जिंकून, पाचव्या प्रयत्नात UPSC परीक्षा उत्तीर्ण

IPS officer Mohita Sharma: आयपीएस मोहिता शर्मा यांची कहाणी संघर्ष, सातत्य आणि ध्येयाप्रती असलेल्या दृढनिश्चयाची आहे. आयुष्यात आलेल्या सलग अपयशांमुळे खचून न जाता त्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवले आणि अखेर यूपीएससी परीक्षेत यश मिळवत भारतीय पोलीस सेवेत प्रवेश केला. विशेष म्हणजे, यूपीएससीच्या पाचव्या प्रयत्नात यश मिळवणाऱ्या मोहिता शर्मा यांनी पुढे लोकप्रिय टीव्ही कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या बाराव्या पर्वात तब्बल १ कोटी रुपयांची रक्कम जिंकत आपल्या ज्ञानाचीही छाप पाडली..सामान्य कुटुंबातून प्रशासकीय सेवेकडे वाटचालमोहिता शर्मा यांचे मूळ हिमाचल प्रदेशातील आहे; मात्र त्यांचे बालपण आणि शिक्षण दिल्ली येथे झाले. त्यांचे वडील मारुती सुझुकीमध्ये कार्यरत होते, तर आई गृहिणी होत्या. मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या मोहितांनी लहानपणापासूनच उच्च प्रशासकीय सेवेत जाऊन देशाची सेवा करण्याचे ध्येय मनाशी बाळगले.त्यांनी दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका येथून शालेय शिक्षण पूर्ण केले. दहावीच्या परीक्षेत त्यांना ९२.२० टक्के, तर बारावीमध्ये ९०.७० टक्के गुण मिळाले. त्यानंतर त्यांनी भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधून इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन या शाखेत बी.टेकचे शिक्षण पूर्ण केले..चार प्रयत्नांत अपयश, पाचव्या प्रयत्नात यशयूपीएससी परीक्षेचा मार्ग मात्र त्यांच्यासाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरला. सलग चार प्रयत्नांमध्ये त्यांना अपयशाचा सामना करावा लागला. पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या टप्प्यावर वारंवार अपयश आले, तरी त्यांनी प्रयत्न सोडले नाहीत. प्रत्येक अपयशातून धडा घेत त्यांनी आपल्या तयारीत सुधारणा केली आणि ध्येयावर लक्ष केंद्रित ठेवले.अखेर २०१७ मध्ये पाचव्या प्रयत्नात त्यांच्या मेहनतीला यश आले. त्यांनी यूपीएससी परीक्षेत २६२ वा क्रमांक मिळवला आणि भारतीय पोलीस सेवेसाठी त्यांची निवड झाली. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती जम्मू आणि काश्मीर केडरमध्ये करण्यात आली..Success Story: वडिलांनंतर आईही गेली, पण अनिमेश हरला नाही; कोचिंगशिवाय UPSCत देशात दुसरा, यशाच्या क्षणी आई-वडील नसल्यामूळे भावूक.‘केबीसी’मध्ये ज्ञानाच्या जोरावर एक कोटींची कमाईयूपीएससीमधील यशानंतर मोहिता शर्मा यांची आणखी एका कारणामुळे देशभरात चर्चा झाली. २०२० मध्ये त्या ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या बाराव्या पर्वात सहभागी झाल्या. कार्यक्रमाच्या हॉट सीटवर विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी विविध कठीण प्रश्नांना आत्मविश्वासाने आणि अचूकपणे उत्तरे दिली.आपल्या ज्ञानाच्या जोरावर त्यांनी एक कोटी रुपयांचा जॅकपॉट जिंकला. त्या ‘केबीसी १२’च्या दुसऱ्या करोडपती ठरल्या. त्यांच्या ज्ञानाने आणि प्रश्न समजून घेण्याच्या पद्धतीने कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालक अमिताभ बच्चन हेही प्रभावित झाले..विद्यार्थ्यांसाठी अपयशाकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोनमोहिता शर्मा यांच्या मते, अपयश हा आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. अपयशातून आपल्या चुका ओळखून त्यातून शिकणे आणि पुढील प्रयत्न अधिक प्रभावी करणे महत्त्वाचे आहे. सोशल मीडियामुळे होणाऱ्या विचलनापासून दूर राहून ध्येयावर सातत्याने लक्ष केंद्रित केल्यास यश मिळवता येते, असा त्यांचा विद्यार्थ्यांना संदेश आहे.यूपीएससीसारख्या कठीण परीक्षेत चार वेळा अपयश आल्यानंतरही पाचव्या प्रयत्नात यश मिळवणारी आणि त्यानंतर ‘केबीसी’मध्ये एक कोटी रुपये जिंकणारी मोहिता शर्मा आज देशभरातील अनेक मुलींसाठी आदर्श ठरल्या आहेत. मेहनत, शिस्त आणि समर्पणाच्या जोरावर अडथळ्यांवर मात करता येते, हे त्यांच्या प्रवासातून दिसून येते..Success Story: जिल्हाधिकारी होण्याचं बालपणीचं स्वप्न... अपयश आलं, नोकरी सोडली, पण जिद्द सोडली नाही; ऐश्वर्यम UPSCत देशात १०वी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.