RAW च्या प्रमुखपदी या IPS ऑफिसरची निवड, कोण आहेत रवी सिन्हा ?

देशाची गुप्तचर संस्था रॉ प्रमुख पदासंदर्भात मोठी माहिती समोर आली आहे. आता देशाची गुप्तचर संस्था रॉ प्रमुख म्हणून रवी सिन्हा यांच्या नियुक्तीला केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे, छत्तीसगड कॅडरचे आयपीएस अधिकारी रवी सिन्हा नवे रॉ प्रमुख असतील.(Ravi Sinha, IPS (CG:88) to be the new Secretary, Research & Analysis Wing.)

मिळालेल्या माहितीनुसार, 1988 च्या बॅचचे भारतीय पोलीस सेवा (IPS) छत्तीसगड कॅडरचे अधिकारी सिन्हा सध्या कॅबिनेट सचिवालयात विशेष सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.

मंत्रिमंडळाने नियुक्तीला मान्यता दिली

मंत्रालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने सिन्हा यांची दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी RAW चे नवीन प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. सिन्हा यांनी सामंत कुमार गोयल यांची जागा घेतली आहे. गोयल हे 30 जून 2023 रोजी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील.

कोण आहेत रवी सिन्हा ?

रवी सिन्हा हे 1988 बॅचच्या छत्तीसगड कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. सध्या ते केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर कॅबिनेट सचिवालयात विशेष सचिव पदावर कार्यरत आहेत. रवी सिन्हा हे दोन वर्षांसाठी रॉच्या प्रमुखपदी असतील.