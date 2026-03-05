Iran Israel War : इराणवर भारतीय तळांवरून हल्ले? अमेरिकन कर्नलच्या दाव्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचं निवेदन, काय आहे सत्य?

मध्य पूर्वेतील इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील संघर्ष सध्या तीव्र स्वरूप धारण करत असताना, एका माजी अमेरिकन लष्करी अधिकाऱ्याने केलेल्या विधानाने भारताला केंद्रस्थानी आणले आहे. माजी कर्नल डग्लस मॅकग्रेगर यांनी वन अमेरिका न्यूज नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत दावा केला की, मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या सर्व लष्करी तळांचा नाश झाल्याने आता इराणवर हल्ले करण्यासाठी अमेरिकेला भारतीय बंदरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. मात्र, भारत सरकारने या विधानाला पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे..दिशाभूल करणाऱ्या विधानांपासून सावधपरराष्ट्र मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर स्पष्ट केले की, हे दावे पूर्णतः निराधार आणि काल्पनिक आहेत. अशा दिशाभूल करणाऱ्या विधानांपासून सावध राहण्याची गरज असल्याचेही मंत्रालयाने नमूद केले. भारताने या संपूर्ण संघर्षाबाबत आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्व पक्षांनी संयम बाळगावा, तणाव कमी करावा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन भारताने केले आहे. याशिवाय, भारताने आपल्या भूमीवर परदेशी लष्करी तळ स्थापन करण्यास कधीही परवानगी दिलेली नसल्याचे ऐतिहासिक धोरण पुन्हा अधोरेखित केले आहे..संघर्षाचा सहावा दिवससध्या हा संघर्षाचा सहावा दिवस आहे. मंगळवारी रात्री हिंद महासागरात घडलेल्या एका घटनेने भारताच्या सुरक्षेच्या चिंता वाढवल्या. अमेरिकेच्या एका पाणबुडीने इराणच्या युद्धनौका आयआरआयएसवर टॉर्पेडो हल्ला केला, ज्यात ८० इराणी नाविक जवान ठार झाले. यानंतर गुरुवारी पहाटे इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. इराणने संपूर्ण प्रदेशातील लष्करी आणि आर्थिक सुविधा नष्ट करण्याची धमकी दिली आहे. इस्रायलने लेबनॉनमधील इराण-समर्थित हिजबुल्लाह गटावर नवीन हल्ले सुरू केल्याची घोषणा केली..बुधवारी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या सुरक्षा दलांसह प्रशासकीय संस्थांवर बॉम्बस्फोट वाढवले. हल्ल्यांची तीव्रता इतकी जास्त होती की, सरकारी दूरदर्शनने इराणचे सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी यांचे अंत्यसंस्कार पुढे ढकलल्याची घोषणा केली. १९८९ मध्ये त्यांच्या पूर्वसुरी अयातुल्ला रुहोल्ला खामेनी यांच्या अंत्यसंस्काराला लाखो लोक उपस्थित राहिले होते, याची आठवण करून देण्यात आली..Iran -Iseral War : आमचं काम चालूय अन् धमाकेही! युद्धाच्या सावटाखालील दुबईची स्थिती, अडकलेले सांगलीकर आता ४४ वर.अणु कार्यक्रमाला लक्ष्यशनिवारी सुरू झालेल्या या युद्धात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या नेतृत्व, क्षेपणास्त्र साठे आणि अणु कार्यक्रमाला लक्ष्य केले. सरकार उलथवण्याचे ध्येय स्पष्ट असल्याचे दिसते. अचूक लक्ष्य आणि वारंवार बदलणाऱ्या वेळापत्रकामुळे युद्ध अनिश्चित काळापर्यंत चालू राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी सैन्याच्या ‘उत्कृष्ट कामगिरी’चे कौतुक केले. रिपब्लिकन खासदारांनी सिनेटमध्ये ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला आणि युद्ध थांबवण्याचा ठराव नाकारला..इस्रायलमध्ये सुमारे १२ जणांचा मृत्यूदरम्यान, इराणने बहरीन, कुवेत आणि इस्रायलवर हल्ले केले. तुर्कीने सांगितले की, नाटोच्या संरक्षण यंत्रणेने इराणचे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र त्यांच्या हवाई क्षेत्रात येण्यापूर्वी रोखले. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, इराणमध्ये एक हजारांहून अधिक, लेबनॉनमध्ये ७० हून अधिक आणि इस्रायलमध्ये सुमारे १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या संघर्षामुळे जागतिक तेल आणि वायू पुरवठा विस्कळीत झाला असून, आंतरराष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित झाली आहे. पश्चिम आशियातील लाखो प्रवासी अडकले आहेत..Iran Israel War : मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे नाशिकचे ३३९ नागरिक अडकले; सुखरूप परत आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सरसावले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.