US Iran Conflict: इराणची पाच तेलवाहू जहाजे लक्ष्य; युद्धनौकांवरील हल्ल्यांना अमेरिकेचे प्रत्युत्तर, जॉर्डनमध्येही हल्ले

वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या युद्धनौकांवर झालेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेच्या सैन्याने मंगळवारी इराणची पाच तेलवाहू जहाजे उद्ध्वस्त केली. या कारवाईनंतर इराणनेही जॉर्डनमधील अमेरिकेच्या तळांवर क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला आहे..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणने जॉर्डनमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रे डागल्याचे इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे. जॉर्डनच्या लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने १८ क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केली, तर दोन क्षेपणास्त्रे निर्जनस्थळी पडली. यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. जॉर्डन हा अमेरिकेचा मित्रदेश असून, तेथे अमेरिकन सैन्य तैनात आहे, त्यामुळे इराणकडून वारंवार जॉर्डनच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले जात आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या ‘सेंट्रल कमांड’ने यावर कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही..अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे युद्ध संपवण्यासाठी आर्थिक आणि लष्करी अशा दुहेरी धोरणाचा अवलंब केला असून, ताज्या कारवाया त्याचाच एक भाग आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने मंगळवारी इराणच्या विमान वाहतूक क्षेत्रावरही नवे निर्बंध लादले आहेत. यामध्ये दोन डझनाहून अधिक व्यावसायिक आणि खासगी विमान कंपन्यांसह परदेशी मालवाहतूक सेवा पुरवठादारांना लक्ष्य करण्यात आले..नव्या संघर्षानंतर कच्चे तेल महागलेन्यूयॉर्क : पश्चिम आशियातील नव्या संघर्षानंतर गेल्या सहा आठवड्यांत प्रथमच कच्च्या तेलाच्या किमतीने प्रतिबॅरल १०० अमेरिकी डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. आंतरराष्ट्रीय मानक असलेले ब्रेंट क्रूड ऑइल ९७.८९ अमेरिकी डॉलरवर स्थिर होते; पण बुधवारी पहाटे या किमतीने अल्पकाळासाठी १०० डॉलरचा टप्पा पार केला. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि विमानांच्या इंधनाचे दरही वाढणार असून, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...अमेरिकेच्या पाणबुडीचा ताबातेहरान : अमेरिकेच्या लष्करातील अत्याधुनिक मानवरहित पाणबुडीचा ताबा घेतल्याचा दावा इराणच्या नौदलाने केला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वाराजवळ ही कारवाई केल्याचे इराणने म्हटले आहे. ‘डाइव्ह-एलडी’ ही पाणबुडी गुप्तचर मोहिमेद्वारे ताब्यात घेतल्याचे इराणच्या नौदलाने सांगितले. इराणच्या ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड’ने या संदर्भात निवेदन प्रसिद्ध केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.