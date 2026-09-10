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US Iran Conflict: इराणची पाच तेलवाहू जहाजे लक्ष्य; युद्धनौकांवरील हल्ल्यांना अमेरिकेचे प्रत्युत्तर, जॉर्डनमध्येही हल्ले

US Targets Five Iranian Oil Tankers as Middle East Tensions Rise: अमेरिकेच्या युद्धनौकांवरील हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणी तेलवाहू जहाजांवर कारवाई; जॉर्डनमधील अमेरिकन तळांवर क्षेपणास्त्र मारा, सहा महिन्यांचा संघर्ष अधिक तीव्र
Iran Oil Tankers Attacked by US After Warship Strikes Jordan Hit Too as Middle East Conflict Intensifies Further

Iran Oil Tankers Attacked by US After Warship Strikes Jordan Hit Too as Middle East Conflict Intensifies Further

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या युद्धनौकांवर झालेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेच्या सैन्याने मंगळवारी इराणची पाच तेलवाहू जहाजे उद्ध्वस्त केली. या कारवाईनंतर इराणनेही जॉर्डनमधील अमेरिकेच्या तळांवर क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला आहे.

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