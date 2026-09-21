Iran Hormuz Crisis: होर्मुझसाठी इराणच्या सात अटी; पूर्तता होईपर्यंत वाटाघाटी नाहीच, लष्करी कारवाईचाही पर्याय

तेहरान : इराणच्या सात अटी पूर्ण होईपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष महंमद बाघेर गालिबाफ यांनी रविवारी मांडली. अमेरिकेशी वाटाघाटी आणि लष्करी कारवाई यापैकी एकाची निवड करण्याऐवजी योग्य वेळी दोन्ही मार्गांचा अवलंब केला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.इराणच्या संसदेत बोलताना गालिबाफ म्हणाले, ‘‘युद्ध करायचे की वाटाघाटी, असा पर्याय आमच्यासमोर नाही. आम्हाला युद्धही करायचे आहे आणि वाटाघाटीही करायच्या आहेत. योग्य वेळी विवेकपूर्ण आणि निर्णायक लष्करी कारवाई करायची; तसेच योग्य वेळ साधून सामर्थ्य आणि तर्काच्या आधारावर वाटाघाटी करायच्या आहेत.’’.इराणने लष्करी सामर्थ्याचा वापर करून प्रतिस्पर्ध्याला मागे ढकलावे आणि युद्धभूमीवर मिळविलेल्या आघाडीला राजनैतिक मार्गाने अधिक बळकटी द्यावी, असे गालिबाफ यांनी सांगितले. ‘‘योग्य वेळी आपल्या सर्व लष्करी सामर्थ्यानिशी शत्रूला मागे सारून निर्णायक धक्का द्यावा. त्यानंतर युद्धभूमीवर मोठे यश मिळाल्यानंतर आणि शत्रू कमकुवत झाल्यावर राजनैतिक साधनांचा वापर करून ही आघाडी कायम ठेवावी. शत्रूचा पराभव करून प्रतिबंधात्मक सामर्थ्य निर्माण करणे आणि आपल्या शक्तीचे घटक अधिक मजबूत करणे, हे आमचे उद्दिष्ट आहे,’’ असे ते म्हणाले..‘आमच्या अटी स्पष्ट’राजनैतिक पातळीवर इराणची भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट, तर्कसंगत आणि वाटाघाटीच्या पलीकडची असल्याचे गालिबाफ यांनी सांगितले. मध्यस्थांच्या माध्यमातून इराणच्या अटी अमेरिकेपर्यंत स्पष्टपणे पोहोचविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे फसवणूक किंवा एकतर्फी अटी लादण्याचा मार्ग आता बंद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. इराणी जनतेच्या वैध अधिकारांना मान्यता देणे आणि अमेरिकेने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात आणणे, यासह अन्य अटी पूर्ण होईपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्वीप्रमाणे खुली केली जाणार नाही, असे गालिबाफ यांनी स्पष्ट केले. इराणने युद्ध समाप्त करण्यासाठी अमेरिकेसोबत वाटाघाटी सुरू करण्याच्या उद्देशाने आपल्या सात अटी कतारच्या मध्यस्थीमार्फत अमेरिकेच्या सरकारपर्यंत पोहोचविल्या आहेत. अमेरिकेने या अटी नाकारल्यास निर्णायक युद्धासाठीही इराण सज्ज असल्याचा इशारा तेहरानकडून देण्यात आला आहे..इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव मोहसीन रझाई यांनी कतारने इराणच्या अटी अमेरिकेला कळविल्याचे सांगितले. आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उत्तराची प्रतीक्षा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..इराणने ठेवलेल्या अटी मान्य करणे अमेरिकेच्याच हिताचे आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्यांचा कोणताही परिणाम होणार नाही. निर्णायक युद्धासाठी आम्ही सज्ज आहोत.-मोहसीन रझाई, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...या आहेत सात अटी...१. सर्व आघाड्यांवरील युद्ध थांबविणे.२. गोठवलेला इराणचा निधी मुक्त करणे.३. समुद्रातील नाकेबंदी उठविणे.४. अमेरिकेच्या लष्करी दलांची माघार५. इराणवरील आर्थिक निर्बंध उठविणे.६. युद्धातील नुकसानीची भरपाई देणे७. अमेरिकेच्या धमक्या व हस्तक्षेप तातडीने थांबवणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.