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Iran Hormuz Crisis: होर्मुझसाठी इराणच्या सात अटी; पूर्तता होईपर्यंत वाटाघाटी नाहीच, लष्करी कारवाईचाही पर्याय

Iran Sets Seven Conditions For Hormuz Talks With The US: होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी इराणच्या सात कठोर अटी; अमेरिकेच्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत वाटाघाटींना ब्रेक, निर्णायक लष्करी कारवाईचीही तयारी
Iran Hormuz Crisis: होर्मुझसाठी इराणच्या सात अटी; पूर्तता होईपर्यंत वाटाघाटी नाहीच, लष्करी कारवाईचाही पर्याय
सकाळ वृत्तसेवा
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तेहरान : इराणच्या सात अटी पूर्ण होईपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष महंमद बाघेर गालिबाफ यांनी रविवारी मांडली. अमेरिकेशी वाटाघाटी आणि लष्करी कारवाई यापैकी एकाची निवड करण्याऐवजी योग्य वेळी दोन्ही मार्गांचा अवलंब केला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

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Hormuz Strait tensions
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