Iran Calls India : अमेरिकेकडून हल्ला होण्याची भीती असताना, इराणने भारताला केला फोन अन्...

Iran contacts India amid US attack fears : इराणचे परराष्ट्रमंत्री सय्यद अब्बास अरघची यांनी भारतीय परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांना फोन केला आणि इराणसह आसपासच्या भागातील बिघडत्या सुरक्षा परिस्थितीबद्दल चर्चा केली आहे. विशेष म्हणजे जयशंकर यांनी स्वतः ट्वीटद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.
इराणवर अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या वाढत्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारताला फोन केलेला आहे. विशेष म्हणजे एक दिवस आधीच अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिवही एस जयशंकर यांच्याशी बोललेले आहेत.
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. या प्रमुख घडामोडींमध्ये इराणने भारताला केलेला फोन अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अरघची यांनी जयशंकर यांना या प्रदेशात निर्माण होत असलेल्या सुरक्षा परिस्थितीबद्दल माहिती दिली आहे.
इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांना केलेला फोन तेहरानकडून एक महत्त्वाचा संदेश म्हणून पाहिला जात आहे. भारताचे इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांशी दीर्घ आणि मजबूत संबंध आहेत. त्यामुळे या संकटात इराणला भारताकडून मध्यस्थी किंवा राजनैतिक मदतीची अपेक्षा असल्याचे दिसत आहे.
परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी X सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, "इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अरघची यांनी फोन केला. आम्ही इराण आणि आसपासच्या परिस्थितीबद्दल चर्चा केली."
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.