LPG Cylinder Prices : इराण-अमेरिका युद्धाचा थेट फटका! गॅस सिलिंडर महाग; आजपासून नवे दर लागू, किती झाली किंमत?

इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात घरगुती एलपीजी सिलिंडर महाग झाले आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे गॅस सिलिंडरच्या दरांमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. १४.२ किलो वजनाच्या घरगुती सिलिंडरची किंमत ६० रुपयांनी वाढवण्यात आली असून, १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमतही ११५ रुपयांनी अधिक झाली आहे. या नवीन दरांची अंमलबजावणी आज ७ मार्चपासून सुरू झाली आहे. .एएनआयशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीत घरगुती सिलिंडरची पूर्वीची किंमत ८६३ रुपये होती. आता ती ९१३ रुपयांवर पोहोचली आहे. राजधानीत व्यावसायिक सिलिंडर आता १८८३ रुपयांना मिळेल, तर मुंबईत ही किंमत १८३५ रुपये एवढी राहील. अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर केलेल्या संयुक्त कारवाईनंतर पेट्रोल तसेच एलपीजीच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त झाली होती. मात्र सरकारने अशा कोणत्याही वाढीचा विचार नाकारला आहे..होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यतासरकारी आकडेवारीनुसार, मागील आर्थिक वर्षात देशात एलपीजीचा एकूण वापर सुमारे ३१.३ दशलक्ष टन इतका होता. यापैकी फक्त १२.८ दशलक्ष टन उत्पादन देशांतर्गत झाले. उर्वरित मोठा भाग आखाती देशांसह विविध स्रोतांमधून आयात करावा लागला. भारत एलपीजीसाठी मुख्यतः सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती राष्ट्रांवर अवलंबून आहे. युद्ध तीव्र झाल्यास होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आणि देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढविण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने ५ मार्च रोजी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. तेल शुद्धीकरण प्रक्रियेदरम्यान तयार होणारे प्रोपेन आणि ब्युटेन हे वायू केवळ एलपीजी उत्पादनासाठी वापरावेत, असे स्पष्ट निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. एलपीजी हे प्रोपेन आणि ब्युटेन यांचे मिश्रण आहे आणि ते प्रामुख्याने घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरले जाते..Iran Missile Strike: इराणने थेट अमेरिकेचा डोळा भेदला! अब्जावधींची क्षेपणास्त्र चेतावणी प्रणाली उद्ध्वस्त, युद्धाला धोकादायक वळण.१९५५ च्या अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या (ईएसएमए) अंतर्गत सरकारने तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना त्यांचे उत्पादन केलेला एलपीजी फक्त इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना पुरवण्याचे बंधनकारक आदेश दिले आहेत. याचबरोबर पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी प्रोपेन आणि ब्युटेन यांचा वापर पूर्णपणे थांबवण्यात आला आहे..युद्धकाळातही गॅस पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदतया उपाययोजनांमुळे युद्धकाळातही गॅस पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होईल आणि आयातीवर अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकाच्या खर्चावर होणारा परिणाम मर्यादित ठेवण्याच्या दृष्टीने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. एलपीजी उत्पादन वाढविण्याच्या दिशेने केलेल्या या प्रयत्नांमुळे देशातील पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होण्यास हातभार लागेल.दरम्यान, आखाती देशांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी करण्यासाठी मंत्रालयाने घेतलेले हे निर्णय दूरगामी महत्त्वाचे ठरतील. युद्धाच्या काळात होर्मुझ सामुद्रधुनीतील धोक्याचा सामना करण्यासाठी घरगुती उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे..Iran Israel War: “मुलाचा मृतदेह तरी द्या…” ; ओमान हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या दीक्षितच्या वडिलांचा आक्रोश, आई गेल्यानंतर महिनाभरात मुलगाही गेला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.