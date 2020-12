Farmer Protest: मोदींनी शीख समुदायासाठी काय-काय केलं ? IRCTC ने 2 कोटी ई-मेल्स पाठवून दिली माहिती

नवी दिल्ली- आयआरसीटीसीने 8 डिसेंबर ते 12 डिसेंबर दरम्यान सुमारे दोन कोटी ई-मेल पाठवून आपल्या ग्राहकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शीख समाजासाठी घेतलेल्या 13 निर्णयाबाबत माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या सुधारित तीन कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनादरम्यान हे ई-मेल पाठवण्यात आले आहेत. आयआरसीटीसीने आपल्या ग्राहकांना 47 पानांची पुस्तिका 'प्रधान मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे शीखांसोबतचे विशेष संबंध' पाठवली आहे. सरकारच्या जनहित संपर्काअंतर्गत ही पुस्तिका पाठवण्यात आली आहे. विधेयकावरुन लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे आणि त्यांच्या शंका दूर करणे, हा यामागचा उद्देश आहे.

हे पुस्तक हिंदी, इंग्रजी आणि पंजाबी भाषेत आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ई-मेल आयआरसीटीसीच्या संपूर्ण डेटाबेसला पाठवण्यात आली आहे. प्रवासी आपले तिकीट बुक करताना आपली संपूर्ण माहिती आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवर भरत असतो. 12 डिसेंबरला ई-मेल पाठवणे बंद करण्यात आले होते. हे ई-मेल फक्त शीख समुदायाला पाठवण्यात आल्याचे वृत्त आयआरसीटीसीने फेटाळले आहे.

हेही वाचा- विजय मल्ल्याची अवस्था बिकट, वकिलाची फी देण्यासही नाहीत पैसे

This is not the first instance. Earlier also, such activities have been undertaken by IRCTC to promote government welfare schemes in the public interest: IRCTC https://t.co/MsP5OINoqP

— ANI (@ANI) December 14, 2020