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IRCTC Shimla-Manali Winter Special Tour Package : नोव्हेंबरच्या अखेरीस शिमला-मनाली फिरण्याची सुवर्णसंधी; IRCTC कडून 'विंटर स्पेशल टूर पॅकेज' जाहीर, टॉय ट्रेनचा प्रवास ते विमानाची सुविधा एकाच पॅकेजमध्ये

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IRCTC's special winter tour package for Shimla-Manali

IRCTC's special winter tour package for Shimla-Manali

Sakal

Vinayan
Updated on

हिवाळ्याची चाहूल लागताच पर्यटकांना बर्फाच्छादित डोंगररांगा आणि थंडगार हवेच्या ठिकाणांचे वेध लागतात. जर तुम्हीही नोव्हेंबरच्या अखेरीस शिमला आणि मनालीला जाण्याचा विचार करत असाल, तर भारतीय रेल्वेच्या पर्यटन विभागाने म्हणजेच आयआरसीटीसीने (IRCTC) पर्यटकांसाठी एक खास 'विंटर स्पेशल टूर पॅकेज' जाहीर केले आहे.

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