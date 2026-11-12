IRCTC Shimla-Manali Winter Special Tour Package : नोव्हेंबरच्या अखेरीस शिमला-मनाली फिरण्याची सुवर्णसंधी; IRCTC कडून 'विंटर स्पेशल टूर पॅकेज' जाहीर, टॉय ट्रेनचा प्रवास ते विमानाची सुविधा एकाच पॅकेजमध्ये

हिवाळ्याची चाहूल लागताच पर्यटकांना बर्फाच्छादित डोंगररांगा आणि थंडगार हवेच्या ठिकाणांचे वेध लागतात. जर तुम्हीही नोव्हेंबरच्या अखेरीस शिमला आणि मनालीला जाण्याचा विचार करत असाल, तर भारतीय रेल्वेच्या पर्यटन विभागाने म्हणजेच आयआरसीटीसीने (IRCTC) पर्यटकांसाठी एक खास 'विंटर स्पेशल टूर पॅकेज' जाहीर केले आहे. .'SMA72 शिमला-मनाली विंटर स्पेशल' या ८ दिवस आणि ७ रात्रींच्या या सहलीत विमानाने प्रवास, पंचतारांकित सुविधा, जेवण आणि युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीतील ऐतिहासिक 'टॉय ट्रेन'चा थरारक अनुभव एकाच पॅकेजमध्ये घेता येणार आहे..कधी सुरू होणार सहल?प्रस्थान तारीख : २६ नोव्हेंबर २०२६ (चेन्नईहून चंदीगडसाठी विमानप्रवास)परतीचा दिवस : ३ डिसेंबर २०२६कालावधी : ७ रात्री आणि ८ दिवसउपलब्ध जागा : केवळ २१ जागा (प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य).काय काय पाहता येणार?या विशेष सहलीमध्ये पर्यटकांना चंदीगड, शिमला आणि कुल्लू-मनाली येथील प्रमुख आकर्षणांना भेट देता येईल:चंदीगड : सुखना लेक, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, एलांते मॉल, सेक्टर १७ प्लाझा, आर्ट म्युझियम आणि मनसा देवी मंदिर.शिमला व टॉय ट्रेन : ऐतिहासिक कालका-शिमला टॉय ट्रेनचा निसर्गरम्य प्रवास, मॉल रोड, कालीबाडी मंदिर, जाखू मंदिर, संकट मोचन मंदिर, कुफरी, ग्रीन व्हॅली, फन वर्ल्ड आणि हिमालयन नेचर पार्क.कुल्लू आणि मनाली : सुंदरनगर लेक, पंडोह धरण, वैष्णो देवी मंदिर, कुल्लू शाल फॅक्टरी, हिडिंबा देवी मंदिर, मनु मंदिर, वन विहार, क्लब हाऊस, बौद्ध मठ आणि तिबेटियन मार्केट. (स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीनुसार अटल टनेल आणि सोलंग व्हॅलीचाही समावेश होऊ शकतो.).पॅकेजचा खर्च आणि मिळणाऱ्या सुविधाया पॅकेजमध्ये चेन्नई-चंदीगड-चेन्नई विमान तिकीट, शिमला (२ रात्री), मनाली (३ रात्री) आणि चंदीगड (२ रात्री) येथे हॉटेल मुक्काम, प्रवासासाठी एसी टेम्पो ट्रॅव्हलर, ७ दिवसांचा नाश्ता व रात्रीचे जेवण आणि प्रवासी विमा (Travel Insurance) यांचा समावेश आहे.प्रवासी वर्गानुसार पॅकेजचे दर (प्रति व्यक्ती):सिंगल ऑक्युपन्सी (एकट्यासाठी) : ₹७३,५००डबल ऑक्युपन्सी (दोन जणांसाठी) : ₹५४,८००ट्रिपल ऑक्युपन्सी (तीन जणांसाठी) : ₹५२,०००५ ते ११ वर्षे बालक (बेडसह) : ₹४४,६००५ ते ११ वर्षे बालक (बेडशिवाय) : ₹३९,६००या सहलीसाठी जागा अत्यंत मर्यादित (फक्त २१) असल्याने इच्छुक पर्यटकांनी त्वरित IRCTC च्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन बुकिंग आणि अटींची माहिती तपासावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.