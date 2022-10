Morbi Bridge Collapse: पूल दुर्घटनेला व्यवस्थापनातील लोक जबाबदार? पोलीस म्हणतात...

मोरबी (गुजरात) : मोरबी येथील पूल दुर्घटनेप्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी या पूलाचं व्यवस्थापन बघणाऱ्या काही लोकांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे. या पूलाची नुकतीच दुरुस्ती झाली होती, तरीही इतकी मोठी दुर्घटना कशी घडली असा सवाल आता विचारला जात आहे. यापार्श्वभूमीवर ही चौकशी होऊ शकते. (Is managment people responsible for Morbi Bridge Collapse incident what Police said)

मोरबीचे पोलीस अधीक्षक राहुल त्रिपाठी यांनी सांगितलं की, व्यवस्थापनातील काही लोकांना आम्ही ताब्यात घेतलं आहे, त्यांची चौकशी करण्यात येत आहे. याप्रकरणी अद्याप ९ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी गुजरात सरकारनं एसआयटी स्थापन केली आहे. तसेच पुलाची देखभाल करणाऱ्या एजन्सीविरोधात कलम 304, 308 आणि 114 अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात केला आहे.

रविवारी गुजरातच्या मोरबी इथं ही घटना घडली. यामध्ये आत्तापर्यंत १४१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेकजण गंभीर जखमी आहेत. काही दिवसांपूर्वीच या पूलाच्या दुरुस्तीचं काम पूर्ण झालं पण त्याला अद्याप फिटनेस प्रमाणपत्र मिळालं नव्हतं तरी देखील हा पूल सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्यात आला.

दरम्यान, या प्रकरणावर देश-विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर राजकीय प्रतिक्रिया आल्या आहेत. यापार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या, १ नोव्हेंबर रोजी मोरबीला भेट देणार आहेत.