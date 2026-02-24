Sanjay Dutt UP Election: संजय दत्त युपीतून निवडणूक लढवणार? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या भेटीचा फोटो व्हायरल

बॉलिवूडचा 'संजू बाबा' म्हणजेच अभिनेता संजय दत्त सध्या चर्चेत आहे, पण कोणत्याही सिनेमामुळे नाही तर एका खास भेटीमुळे! संजय दत्तने नुकतीच लखनौमध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली. या भेटीचा फोटो सोशल मीडियावर येताच काही मिनिटांतच तुफान व्हायरल झाला आहे..लखनौमध्ये झालेल्या या भेटीत संजय दत्त अतिशय साध्या अवतारात दिसला. त्याने पांढरा कुर्ता-पायजमा घातला होता आणि गळ्यात भगवा उपरणं टाकलं होतं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी हस्तांदोलन करतानाचा फोटो संजयने इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे..संजय दत्तने फोटो शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिलं की, "उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची लखनौमध्ये भेट घेण्याचं भाग्य मला लाभलं. हा अनुभव अतिशय सुखद होता. या संवादाबद्दल आणि शुभेच्छांबद्दल तुमचे मनःपूर्वक आभार.".चाहत्यांच्या कमेंट्सचा पाऊसहा फोटो पोस्ट होताच चाहत्यांनी त्यावर कमेंट्सचा पाऊस पाडला आहे. एका युजरने लिहिलं, "जेव्हा रील बाबा खऱ्या बाबांना भेटतात", तर दुसऱ्याने कमेंट केली, "एकाच फ्रेममध्ये दोन वाघ दिसत आहेत". काही चाहत्यांनी तर अशीही शंका व्यक्त केली की, संजय दत्त आता उत्तर प्रदेशातून निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत तर नाही ना?.संजय दत्तचे आगामी प्रोजेक्ट्सवर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर संजय दत्त सध्या अनेक मोठ्या प्रोजेक्ट्समध्ये व्यस्त आहे. तो लवकरच 'धुरंधर २', 'द गुड महाराजा' आणि 'केडी: द डेवेल' यांसारख्या सिनेमांत दिसणार आहे. शेवटचा तो 'धुरंधर' सिनेमात एका तडफदार पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसला होता, ज्याचं प्रेक्षकांनी खूप कौतुक केलं होतं.राजकारणी आणि सेलिब्रिटींच्या अशा भेटी नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतात. आता संजय दत्तच्या या भेटीमागे काही राजकीय कारण आहे की ही केवळ सदिच्छा भेट होती, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.