Sanjay Dutt UP Election: संजय दत्त युपीतून निवडणूक लढवणार? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या भेटीचा फोटो व्हायरल

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बॉलिवूडचा 'संजू बाबा' म्हणजेच अभिनेता संजय दत्त सध्या चर्चेत आहे, पण कोणत्याही सिनेमामुळे नाही तर एका खास भेटीमुळे! संजय दत्तने नुकतीच लखनौमध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली. या भेटीचा फोटो सोशल मीडियावर येताच काही मिनिटांतच तुफान व्हायरल झाला आहे.

