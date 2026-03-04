Israel Lebanon Conflict: इस्राईलचे सैन्य लेबनॉनमध्ये घुसले; ‘हिज्बुल्ला’विरोधात आक्रमक भूमिका; नागरिकांचे स्थलांतर!

बैरूत : आखातातील संघर्षामध्ये मंगळवारी इस्राईलचे सैन्य दक्षिण लेबनॉनमध्ये घुसले. इराणच्या पाठिंब्याने सुरू असलेल्या ‘हिज्बुल्ला’ या दहशतवादी संघटनेशी युद्ध करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे आव्हान इस्राईलने दिल्याने परिस्थिती आणखीनच चिघळली आहे. इस्राईलने लेबनॉनमधील ८० हून अधिक गावांतील रहिवाशांना स्थलांतर करण्याचे आदेश दिल्यामुळे हा संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत..Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.सोमवारी पहाटे हिज्बुल्लाने इस्राईलच्या उत्तरेकडे रॉकेट आणि ड्रोन डागली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्राईलने जोरदार हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यात लेबनॉनमध्ये ५२ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये एका पॅलेस्टिनी दहशतवाद्याचा आणि हिज्बुल्लाच्या गुप्तचर अधिकाऱ्याचा समावेश होता. १५० हून अधिक लोक जखमी झाले असून, दहा हजार नागरिकांना आपले घर सोडावे लागले..दरम्यान, लेबनॉन लष्करातील एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, इस्राईलच्या सैन्याने लेबनॉनमधील अनेक भागांत प्रवेश केला असून, अनेक भागांत सैनिकांनी तळ ठोकला आहे. इस्राईलने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये हिजबुल्लाविरोधात जोरदार लष्करी कारवाई केली होती. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या शस्त्रसंधीमुळे लढाई थांबल्यानंतर इस्राईलने दक्षिण लेबनॉनमधील बहुतांश भागातून माघार घेतली होती..Shaktipith Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू; कलम १६३ लागू, गावांमध्ये तणाव, शेतकऱ्यांचा संवादाचा आग्रह!.हे युद्ध चार ते पाच आठवडे चालू शकेल. इराणबरोबर दीर्घकाळ युद्ध करण्याचीही अमेरिकेची क्षमता आहे. आमच्याकडे प्रचंड प्रमाणात अस्त्रे आहेत आणि इतरांपेक्षा ती सरसही आहेत. मात्र आम्हाला असे करण्याची इच्छा नाही. आम्ही युद्ध जिंकण्यासाठी सज्ज आहोत.- डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकेचे अध्यक्ष .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.