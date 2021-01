रॉबर्ट वाड्रांच्या कार्यालयात पोहोचली आयकर विभागाची टीम

नवी दिल्ली - काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्या दिल्लीतील कार्यालयाl आयकर विभागाचे पथक पोहोचलं आहे. रॉबर्ट वाड्रा यांची साक्ष घेण्यासाठी आयकर विभाग गेला असल्याचं समजते. वाड्रा आणि त्यांच्या कंपनीशी संबंधित काही निनावी मालमत्तांच्या प्रकरणी त्यांचा जबाब नोंदवला जाईल.

आयकर विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साउथ इस्ट दिल्लीतील सुखदेव विहार इथल्या कार्यालयात वाड्रा यांचा जबाब घेतला जाणार आहे. याआधीही आयकर विभागाने वाड्रा यांना त्यांचा जबाब नोंदवण्यासाठी समन्स बजावले होते. मात्र त्यावेळी कोरोना व्हायरसचे कारण देत जबाब नोंदवता आला नव्हता.

Income Tax Department is recording the statement of Robert Vadra in connection with Benami Property Case: Sources

(file pic) pic.twitter.com/S5T7pVGq8S

— ANI (@ANI) January 4, 2021