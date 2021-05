जगाचं लसीकरण व्हायला लागतील 2 ते 3 वर्षे; 'सीरम'चा दावा

पुणे : कोविशील्ड या लशीची (vaccination drive) निर्मिती करणारी सीरम इन्स्टिट्यूट (Serum Institute of India) ही सध्या चर्चेमध्ये आहे. लसनिर्मिती बाबत सध्या संपूर्ण भारत या कंपनीवर अवलंबून आहे. कोविशील्ड लशीची निर्मिती करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने एक पत्र जाहीर करत आपली भुमिका मांडली आहे. यामध्ये सीरमने म्हटलंय की, कोरोनाचं हे संकट भारतासहित संपूर्ण जगासाठी मोठं आव्हान आहे. मागील काही दिवसांमध्ये, आपले सरकार आणि सीरमसहित इतर अनेक भारतीय लस उत्पादक कंपन्यांमध्ये लसींची निर्यात करण्याच्या निर्णयावर खूप चर्चा झाली. (It Would take 2to 3 yrs for entire world population to get fully vaccinated Serum Institute of India)

हेही वाचा: भारतातील व्हेरिंयटवर फायझर-मॉडर्नाची लस ठरतेय प्रभावी

सीरमने म्हटलंय की, एक गोष्ट आपण नीटपणे लक्षात घ्यायला हवी की, आपण जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या दोन देशांपैकी एक आहोत, त्यामुळे इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला फक्त 2 ते 3 महिन्यांमध्ये लस देणे शक्य नाहीये. कारण, या मोठ्या लोकसंख्येच्या लशीकरणामध्ये अनेक अडचणी आणि मुद्दे अंतर्भूत आहेत. संपूर्ण जगाचे पूर्णत: लसीकरण करण्यासाठी जवळपास 2 ते 3 वर्षे लागतील, असं सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने म्हटलं आहे.

पुढे पत्रात म्हटलंय की, जानेवारी 2021 मध्ये आमच्याकडे लसीच्या डोसचा मोठा साठा होता. आपली लसीकरणाची मोहीम यशस्वीरित्या सुरू झाली होती आणि दररोज नोंदवल्या जाणार्‍या रुग्णांची संख्या सातत्याने कमी होती. या टप्प्यावर, आरोग्य तज्ञांसह बहुतेक लोकांचा असा विश्वास होता की भारत साथीच्या आजाराची भर घालत आहे. त्याच वेळी जगातील इतर अनेक देशांमध्ये तीव्र संकटाचा सामना करावा लागला होता आणि त्यांना मदतीची नितांत गरज होती. या काळात आपल्या सरकारने शक्य तितकी मदत केली. त्यामुळेच इतर देशांकडून देखील पाठिंबा दर्शविला गेला.

आपण हे देखील समजून घेतलं पाहिजे की, ही महासाथीची परिस्थिती भौगोलिक किंवा राजकीय सीमांमध्ये मर्यादित नाहीये. आपण प्रत्येकजण जोवर या विषाणूचा जागतिक स्तरावर पराभव करु शकत नाही तोपर्यंत आपण कुणीही सुरक्षित राहणार नाही आहोत. तसेच, आपल्या जागतिक आघाड्यांचा भाग म्हणून, आपण कॉवॅक्सशी देखील बांधिल आहोत.

सीरमने म्हटलंय की, आम्ही पुन्हा सांगू इच्छितो की, आम्ही किंमतीवरुन कधीही लसांची निर्यात केली नाही आणि देशातील लसीकरण मोहिमेला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही सर्वकाही करण्यास वचनबद्ध आहोत. मानवतेसाठी आपले सर्वोत्तम प्रयत्न करण्यासाठी आम्ही सरकारबरोबर अथक प्रयत्न करीत आहोत आणि त्याच भावनेने हे काम सुरू ठेवू. आपण सर्वांनी एकत्र येण्याची आणि या साथीच्या रोगाचा नाश करण्यासाठीची वेळ आली आहे, असंही सीरमने या पत्रात म्हटलं आहे.