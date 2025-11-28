देश

Sanatan Dharma Conversion : वैदिक पूजा, गोमूत्र सेवन करुन 15 मुस्लिमांनी स्वीकारला हिंदू धर्म; शिव मंदिरात केली 'घरवापसी'

Background of the Ghar Wapsi Event in Jabalpur : जबलपूरमध्ये बंजारा समुदायातील १५ जणांनी शिव मंदिरात गौमूत्र अर्चन, वैदिक पूजन आणि मंत्रोच्चारासह स्वेच्छेने सनातन धर्म स्वीकारला.
सकाळ डिजिटल टीम
Sanatan Dharma Conversion : जबलपूरच्या खमरिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या शिव मंदिरात मंगळवारी दुपारी आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल आणि राष्ट्रीय महिला परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘घरवापसी व शुद्धीकरण’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.

