Jagdeep Dhankhar: माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड पुन्हा चर्चेत! 'या' कारणामुळे केला सरकारकडे अर्ज

जयपूर: भारताचे माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड़ यांनी राजस्थान विधानसभेत निवृत्तीवेतनाच्या (पेंशन) मागणीसाठी अर्ज केला आहे. माजी आमदार या नात्याने त्यांनी स्पीकर वासुदेव देवनानी यांच्याकडे हा अर्ज पाठवला आहे. स्पीकर देवनानी यांनी एका वृत्तवाहिनीला बोलताना हा अर्ज मिळाल्याची पुष्टी केली आहे. नियमांनुसार यावर निर्णय घेतला जाईल आणि सभागृहालादेखील याबद्दल माहिती दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले..जगदीप धनखड़ १९९३ मध्ये अजमेर जिल्ह्यातील किशनगढ विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर आमदार म्हणून निवडून आले होते. ते राजस्थानच्या दहाव्या विधानसभेचे सदस्य होते. १९९४ ते १९९७ या काळात ते विधानसभा नियम समितीचे सदस्यही होते..'मराठा आरक्षण देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते'; सात दिवसांत आरक्षण देतो म्हणणाऱ्या फडणवीसांवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा घणाघात.राजस्थानमध्ये माजी आमदारांना ३५,००० रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. ७० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या माजी आमदारांना २० टक्के जास्त निवृत्तीवेतन दिले जाते. जगदीप धनखड़ ७४ वर्षांचे असल्याने त्यांना आता ४२,००० रुपये निवृत्तीवेतन मिळेल. यासोबतच त्यांना बस प्रवास, वैद्यकीय उपचार आणि सरकारी गेस्ट हाऊसमध्ये कमी दरात राहण्याची सुविधाही मिळू शकणार आहे..पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होण्यापूर्वी, जगदीप धनखड़ १९८९ ते १९९१ या काळात राजस्थानमधील झुंझुनू मतदारसंघातून लोकसभेचे खासदार होते. चंद्रशेखर यांच्या सरकारमध्ये त्यांना केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारीही मिळाली होती. २०१९ ते २०२२ या काळात ते पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते आणि या काळात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींसोबत राजभवनातील संघर्षाच्या बातम्या अनेकदा समोर येत होत्या. जगदीप धनखड़ २०२२ ते २०२५ या काळात भारताचे उपराष्ट्रपती होते..Nagpur Court: परस्पर संमतीने झालेले संबंध अत्याचार ठरत नाही; उच्च न्यायालय, वकील महिलेची बेलतरोडी पोलिस ठाण्यात तक्रार.जगदीप धनखड़ यांनी २१ जुलै २०२५ रोजी आरोग्याच्या कारणास्तव उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला होता, ज्यामुळे देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. राजीनाम्यानंतर ते कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसले नाहीत किंवा त्यांचे कोणतेही वक्तव्य समोर आले नाही. त्यानंतर आज ते पुन्हा एकदा चर्चेत आलेले आहेत..