देश

Jagdeep Dhankhar: माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड पुन्हा चर्चेत! 'या' कारणामुळे केला सरकारकडे अर्ज

Former Vice President Jagdeep Dhankhar in news for applying for pension: पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होण्यापूर्वी, जगदीप धनखड़ १९८९ ते १९९१ या काळात राजस्थानमधील झुंझुनू मतदारसंघातून लोकसभेचे खासदार होते.
Vice President Jagdeep Dhankhar resignation
Vice President Jagdeep Dhankhar resignationesakal
संतोष कानडे
Updated on

जयपूर: भारताचे माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड़ यांनी राजस्थान विधानसभेत निवृत्तीवेतनाच्या (पेंशन) मागणीसाठी अर्ज केला आहे. माजी आमदार या नात्याने त्यांनी स्पीकर वासुदेव देवनानी यांच्याकडे हा अर्ज पाठवला आहे. स्पीकर देवनानी यांनी एका वृत्तवाहिनीला बोलताना हा अर्ज मिळाल्याची पुष्टी केली आहे. नियमांनुसार यावर निर्णय घेतला जाईल आणि सभागृहालादेखील याबद्दल माहिती दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Bjp
Central Government
Jagdeep Dhankhar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com