जहांगीरपुरी दंगल: आणखी सहा अटकेत, १२ आरोपींना न्यायालयीन कोठडी

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्ली येथे हनुमान जयंतीदिनी झालेल्या दंगलप्रकरणी सकाळी १४ जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आणखी सहा जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. त्यामुळं आत्तापर्यंत एकूण २० जणांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, यांपैकी १२ आरोपींना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तर दोन प्रमुख आरोपींना एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. (Jahangirpuri riots Six more arrested 12 accused remanded in judicial custody)

अॅड. विकास वर्मा यांनी सांगितलं की, दिल्लीतील स्थानिक रोहिणी कोर्टानं यांपैकी प्रमुख आरोपी अन्सार आणि अस्लम यांना एका दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी दोन जण अल्पवयीन आहेत. या आरोपींकडून पोलिसांनी ३ बंदुका, ५ तलवारी जप्त केल्या आहेत.

दरम्यान, प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून दिल्ली पोलिसांनी उत्तम नगर भागात गस्त वाढवली आहे.