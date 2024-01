महुआ मोईत्रा पुन्हा अडचणीत! एक्स बॉयफ्रेंडवर पाळत ठेवल्याचा आरोप; CBI चौकशी होणार?

नवी दिल्ली- तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याप्रकरणी त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आलीये. पण, पुन्हा एकदा महुआ मोईत्रा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यांचा कधीकाळी सहकारी असलेल्या एका वकीलाने मोईत्रा यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

महुआ मोईत्रा यांनी पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या मदतीने बेकायदेशीर पाळत ठेवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आलाय. सुप्रीम कोर्टाचे वकील जय आनंद देहाद्राई यांनी आरोप केलाय की, टीएमसी नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी आपल्या माजी प्रियकरावर पाळत ठेवली आहे. देहाद्राई यांच्या या आरोपामुळे महुआ यांच्या अडचणी वाढल्याची शक्यता व्यक्त केली जातीये. (Advocate Jai Anant Dehadrai Trinamool Congress leader of carrying out illegal surveillance on her ex boyfriend with help from senior cops in West Bengal)