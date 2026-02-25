Yogi Adityanath: सिंगापूरमध्ये घुमला 'जय श्रीराम'चा नारा! योगींनी सांगितली झाडांची गोष्ट; 'या' कारणामुळे ९ वर्षांत युपीची अर्थव्यवस्था झाली ३ पटीने मोठी

सिंगापूरच्या दौऱ्यावर असलेले उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तेथील अनिवासी भारतीयांना संबोधित करताना एक अतिशय प्रेरणादायी किस्सा सांगितला. महान भारतीय शास्त्रज्ञ जगदीश चंद्र बसू यांच्या प्रयोगाचा हवाला देत, त्यांनी भारताच्या सर्वसमावेशक संस्कृतीचे दर्शन घडवले..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सिंगापूरमधील उद्योजकांशी संवाद साधत ६,६५० कोटी रुपयांच्या करारांवर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर भारतीय समुदायाला संबोधित करताना ते म्हणाले की, गेल्या ९ वर्षांत उत्तर प्रदेशची अर्थव्यवस्था तीन पटीने वाढली आहे. ज्या राज्याला पूर्वी 'बिमारू' (आजारी) म्हटले जायचे, तेच राज्य आज देशाचे प्रगतीचे इंजिन बनले आहे..जगदीश चंद्र बोसयावेळी त्यांनी जगदीश चंद्र बोस यांचा एक रंजक किस्सा सांगितला. बोस यांनी दोन झाडांवर प्रयोग केला होता. एका झाडाला ते रोज प्रेमाने गोंजारायचे, तर दुसऱ्या झाडाला सतत रागावायचे. ज्याला प्रेम मिळाले ते झाड फोफावले आणि ज्याला टोमणे मारले ते झाड वाळून गेले. योगी म्हणाले की, जर झाडांवर भेदभावाचा असा परिणाम होतो, तर माणसांचे काय? भारत कधीच भेदभाव मानत नाही आणि सर्वांना सोबत घेऊन चालण्यावर आमचा विश्वास आहे..अयोध्येचा कायापालटयोगींनी अयोध्येचा कायापालट झाल्याचेही सांगितले. ५ वर्षांपूर्वीची अयोध्या आणि आजची अयोध्या यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. आजची अयोध्या पाहून तुम्हाला त्रेतायुगातील वैभव आठवेल, असे त्यांनी सांगताच सभागृहात 'जय श्रीराम'च्या घोषणा घुमल्या. तसेच, लखनऊमध्ये बनलेल्या 'ब्रह्मोस' क्षेपणास्त्राने कशा प्रकारे अचूक निशाणा साधला, याचा उल्लेख करत त्यांनी भारताच्या वाढत्या संरक्षण शक्तीचे कौतुक केले.. दिल्लीत झालेल्या एआय (AI) समिटचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, जगातील १०० हून अधिक देशांनी पंतप्रधान मोदींच्या डिजिटल इंडियाचे कौतुक केले आहे. उत्तर प्रदेश आता केवळ एक राज्य नसून जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.