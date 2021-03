...अन् तिने विमानात दिला बाळाला जन्म

प्रवासादरम्यान एखाद्या स्त्रीची प्रसूती झाल्याच्या अनेक घटना आपल्या कानावर आल्या आहेत. कधी रेल्वेमध्ये तर कधी ट्रेनमध्ये स्त्रीची प्रसूती झाल्याचंदेखील आपण पाहिलं आहे. परंतु, प्रवासात अशी एखादी घटना घडली तर संबंधित स्त्रीसोबतच सगळ्यांची एकच तारांबळ उडते. असाच एक प्रकार इंडिगो एअरलाइन्सच्या विमानात घडला असून एका स्त्रीने हवेत उडणाऱ्या विमानात बाळाला जन्म दिला आहे. विशेष म्हणजे विमानात प्रवास करत असलेल्या डॉक्टर शुभाना नजीर यांनी या महिलेची सुखरुप प्रसूती केली आहे. याविषयी ट्विट करत एएनआयने माहिती दिली आहे.

इंडिगो एअरलाइन्सच्या बेंगळुरू- जयपूर या विमानात एका महिलेने बाळाला जन्म दिला आहे. हे विमान लॅण्ड झाल्यावर प्रसूत झालेल्या महिलेला आणि नवजात बाळाला त्वरीत जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. एएनआय या वृत्तसंस्थेने याबाबत ट्विट केलं आहे.

A baby girl was born on board an IndiGo flight from Bengaluru to Jaipur. Baby was delivered with the help of crew assisted by a doctor on board. Jaipur airport was immediately informed to arrange for a doctor and an ambulance on arrival. Both the baby & mother are stable: IndiGo

