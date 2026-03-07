देश
Iran-America War: ''ते चुकीच्या वेळी चुकीच्या ठिकाणी होते..'', अमेरिकेच्या हल्ल्यात इराणचं जहाज बुडाल्यानंतर भारताची प्रतिक्रिया
Jaishankar on US Torpedo Attack on Iranian Ship IRIS Dena: ''आम्ही याकडे केवळ मानवतेच्या नजरेतून पाहिले आणि मला खात्री आहे की आमचे पाऊल योग्य होते. जेव्हा ही जहाजे कोचीसाठी निघाली होती तेव्हा आणि जेव्हा ती पोहोचली तेव्हा परिस्थिती पूर्णपणे बदलेली होती.''
India-Iran Relation: भारतातून निघालेल्या इराणच्या जहाजावर अमेरिकेने हल्ला केला होता. त्यामुळे हे जहाज बुडालं आणि त्यावरील सैनिकांचाही मृत्यू झाला. या प्रकरणी आता भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. इराणी जहाज चुकीच्या वेळी चुकीच्या ठिकाणी होते, असं ते म्हणाले.