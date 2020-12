J&K Local Polls Live: भाजप आणि गुपकारमध्ये 'काटे की टक्कर'; जाणून घ्या कल

श्रीनगर- जम्मू काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीची मतगणना सुरु आहे. सुरुवातीच्या कलानुसार फारुक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) यांच्या नेतृत्वातील गुपकार (Gupkar) अलायन्सने आघाडी घेतल्याचं दिसत आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीसह (PDP) अन्य स्थानिक पक्षांना सुरुवातीच्या कलांमध्ये 53 जागांवर आघाडी प्राप्त झाली आहे. दुसरीकडे भाजप गुपकारपासून काही जांगानी मागे असून पक्ष 47 जागांवर आघाडी घेतली आहे. काँग्रेस 18 जागांवर पुढे आहे.

जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीसाठी (DDC Election) 2,178 उमेदवार मैदानात आहेत. डीडीसीच्या 280 जागांसाठी आठ टप्प्यामध्ये मतदान घेण्यात आले. केंद्र शासित प्रदेशाच्या 20 जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकी 14 जागा आहे. डीडीसी निवडणुकीत भाजप आणि अन्य पक्षांमध्ये चुरस पाहायला मिळत आहे.

मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अनुच्छेद 370 हटवून जम्मू-काश्मीरला लागू असलेला विशेष दर्जा काढूण घेण्यात आला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच निवडणुका होत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील मतदान 28 नोव्हेंबर रोजी झाले होते आणि शेवटच्या म्हणजे आठव्या टप्प्यातील मतदान 19 डिसेंबर रोजी झाले होते. जवळपास शांतीपूर्ण पद्धतीने पार पडलेल्या या निवडणुकीत एकूण 57 लाख मतदारांपैकी 51 टक्के लोकांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे.

