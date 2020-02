काश्मीरमध्ये चकमकीत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

श्रीनगर : जम्मू काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यात आज (शनिवार) पहाटे सुरक्षा रक्षक आणि दहशतवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनंतनाग जिल्ह्यातील बिजबेहारामधील संगम भागात आज पहाटे सुरक्षा रक्षक आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली. या चकमकीत लष्करे तैयबाच्या दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. दहशतवादी लपल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सुरक्षा रक्षकांकडून कारवाई करण्यात आली. दहशतवाद्यांकडून शस्त्रास्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. परिसरात शोधमोहिम सुरु असून, आणखी काही दहशतवादी लपल्याची शक्यता आहे.

