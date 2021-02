ब्रेकिंग न्यूज: जम्मूत बस स्टँडवर 7 किलोची स्फोटकं सापडली; घातपाताची शक्यता

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरमधील बस स्टँडमधून 7 किलोची स्फोटकं सापडल्याची माहिती मिळत आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. दोन वर्षापूर्वी याच दिवशी जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामामध्ये जवानांच्या ताफ्यावर हल्ला झाला होता. त्यामुळे आजच्या दिवशी 7 किलोची स्फोटकं सापडल्याने मोठ्या घातपाताचा दहशतवाद्यांचा कट होता का, अशा सवाल उपस्थित होत आहे.

Jammu and Kashmir: Explosive material recovered from Jammu bus stand. More details awaited.

— ANI (@ANI) February 14, 2021