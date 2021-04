श्रीनगरमध्ये भाजप नेत्याच्या घरावर दहशतवाद्यांचा हल्ला; पोलिस कॉन्स्टेबलचा मृत्यू

जम्मू-काश्मीर : श्रीनगरच्या नौगाममधील भाजप नेता अनवर खान यांच्या घरावर गुरुवारी दहशतवादी हल्ला झाला आहे. या हल्ल्याची माहिती मिळताच पोलिसांची तुकडी घटनास्थळी पोहोचली. तिथे कॉन्स्टेबल रमीज राजा हल्ल्यात जखमी झाले. त्यानंतर त्यांना हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी भरती केलं गेलं जिथे ते शहिद झाले.

Jammu and Kashmir: BJP leader Anwar Khan's residence attacked by terrorists in Nowgam, Srinagar

One sentry critically injured in the attack succumbs to his injuries, say police

(visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/VLcficM9Kn

— ANI (@ANI) April 1, 2021