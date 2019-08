काश्मिरमधील शाळा आज सुरु होणार; 'रेंज' नाहीच

श्रीनगर : कलम 370 हटविल्यानंतर जम्मू आणि काश्‍मीरमधील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी येथे संवाद आणि मानवी व्यवहारांवर घालण्यात आलेले निर्बंध टप्प्याटप्प्याने हटविण्यात येत असून, आजपासून (सोमवार) काश्मिर खोऱ्यातील शाळा पूर्ववत सुरु होणार आहेत. काश्‍मीर खोऱ्यातील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने हळूहळू माघारी घेतले जातील असे मुख्य सचिव बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम यांनी जाहीर केले होते. जम्मू आणि काश्‍मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणारे 370 वे कलम सरकारने रद्द केल्यानंतर काश्‍मीर खोऱ्यामध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. सुरक्षा दलांनी जम्मू विभागातील पाच जिल्ह्यांमधील टू- जी इंटरनेट सेवा रविवारी पुन्हा बंद केली, अफवा आणि फेक न्यूजवर लक्ष ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. राज्यामध्ये अफवा पसरू नयेत आणि शांतता कायम राहावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. श्रीनगरमधील सुमारे 190 शाळा आजपासून पुन्हा सुरु होणार आहेत. सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्यात आली आहे.

