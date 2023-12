'पुन्हा अशी चूक करु नका'; 3 नागरिकांच्या मृत्यूनंतर राजनाथ सिहांनी लष्कराला सुनावलं

नवी दिल्ली- जम्मू-काश्मीरमध्ये पुंछ जिल्ह्यात तीन नागरिकांची हत्या झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या प्रकरणावर भाष्य केलंय. तसेच एक प्रकारे लष्करी अधिकाऱ्यांना सुनावलं देखील आहे. अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नये याची काळजी घ्या, असं ते म्हणाले आहेत. (Jammu and Kashmir over the death of three civilians Defence Minister Rajnath Singh not make any mistake army)

भारतीय लष्कराने देशाचं रक्षण केवळ शत्रूंपासून करायचं नाहीये, तर त्यांच्यावर देशाच्या जनतेचे हृदय जिंकण्याची जबाबदारी देखील आहे, असं राजनाथ सिंह म्हणाले. तसेच अशाप्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत याची काळजी घ्यावी, असं त्यांनी सुनावलं आहे. जम्मू-काश्मीरमधून आपल्याला दहशतवाद संपवायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला तयारी करावी लागेल, असंही ते म्हणाले.