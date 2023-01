By

जम्मू-काश्मीरमधील राजौरी जिल्ह्यात रविवारी सायंकाळी आणि सोमवारी सकाळी झालेल्या या दोन हल्ल्यांत सहा जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यात दोन बालकांचा समावेश आहे.(Jammu and Kashmir Rajouri Six killed including ITBP jawan's toddler in terror attacks)

दहशतवाद्यांनी राजौरीतील डांगरी गावात रविवारी सायंकाळी तीन घरांवर गोळीबार केला होता. त्यात चार नागरिकांचा मृत्यू, तर सहाजण जखमी झाले होते. तर सोमवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास दहशतवाद्यांनी स्फोट घडवला. त्यात सान्वी शर्मा (७) आणि विहानकुमार शर्मा (४) या बहिण-भावाचा त्यात मृत्यू झाला असून, सहा जण जखमी झाले.

तसेच, सुट्टीवर घरी आलेला आयटीबीपी जवान सुशील कुमार रविवारी संध्याकाळी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात त्याचा भाऊ दीपक (मामाचा मुलगा) गमावला. तर काही तासांनंतर, सकाळी झालेल्या आयईडी स्फोटात चार वर्षांचा मुलगा विहानचाही मृत्यू झाला. एकाच वेळी झालेल्या दुहेरी धक्क्याने कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, खुर्चीखाली पडलेल्या पोत्यात आयईडी लपवून ठेवला होता हे कोणालाच माहीत नव्हते. सकाळी सुरक्षा दल, प्रसारमाध्यमे आणि इतरही त्यातून गेले. चार वर्षांचा विहान या खुर्चीवर खेळताना दिसला.

जेव्हा सुरक्षा दल आणि प्रसारमाध्यमांचे कर्मचारी तेथून धनगरी चौकाकडे निघाले असता, मागून झालेल्या जोरदार स्फोटात विहान जागीच ठार झाला. दहा जखमींना रुग्णालयात नेण्यात आले, तेथे उपचारादरम्यान सुमिक्षा हिचाही मृत्यू झाला.

राष्ट्रीय तपास संस्थेचे पथक घटनास्थळी पोहोचले असून, तपास सुरू आहे. जम्मूचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक मुकेश सिंग यांनी जम्मूचे विभागीय आयुक्त रमेश कुमार यांच्यासह घटनास्थळी भेट दिली. हल्ल्यांत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये आणि वारसास सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा त्यांनी केली.

पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील ही गंभीर त्रुटी असल्याची प्रतिक्रिया डांगरीचे सरपंच दीपक कुमार यांनी व्यक्त केली. या हल्ल्यांमुळे अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना येथे सुरक्षित वाटत नाही. प्रशासनाने यासंदर्भात कठोर पावले उचलण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.