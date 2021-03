Jammu and Kashmir: नगरपालिका कार्यालयावर दहशतवाद्यांचा हल्ला; PSO सह दोघांचा मृत्यू

जम्मू-काश्मीरच्या सोपोर भागात दहशतवादी हल्ल्या झाल्याची माहिती कळत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सोपोरमध्ये बीडीसी चेअरपर्सन फरीदा खान यांच्यावर सोमवारी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात एका PSO सह दोन लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हल्ल्यामध्ये फरीदा खान गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. त्यांना जवळच्या एका हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलंय. परिसरात लष्कर तैनात करण्यात आलंय. या हल्ल्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. या हल्लात किती दहशतवाद्यांचा समावेश होता. याबाबत माहिती मिळू शकलेली नाही. दहशतवादी अजूनही या भागात लपून बसले असण्याची शक्यता आहे. सुरक्षादलांनी परिसराला घेरलं असून सर्च ऑपरेशन सुरु करण्यात आले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

मारहाणीत 85 वर्षीय महिलेचा मृत्यू; अमित शहांचे तृणमूलवर गंभीर आरोप

दहशतवाद्यांनी म्युन्सिपल ऑफिसवर केलेल्या या हल्ल्यात पोलिस कर्मचारी शाफत अहमद आणि रियाझ अहमद यांचा मृत्यू झालाय. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता. ज्यात उत्तर काश्मीरच्या सोपोर जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी एका पोलिस स्टेशनवर ग्रेनेड हल्ला केला होता. पोलिस स्टेशनवर झालेल्या या हल्लात दोन पोलिस कर्मचारी जखमी झाले होते. या हल्लानंतर सुरक्षादलाने परिसराची घेराबंदी केली होती.

Terrorists fired at Municipal Office Sopore. In this terror incident, police personnel Shafqat Ahmad & councillor Riyaz Ahmad died & councillor Shams-ud-din Peer was injured. Area cordoned off & details awaited: Jammu and Kashmir Police

— ANI (@ANI) March 29, 2021