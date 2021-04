पुलवामात तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा; सुरक्षा दलाची कारवाई

श्रीनगर - जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा इथं सुरक्षा दलाने शुक्रवारी तीन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातलं. पहाटेपासून सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू होती. दहशतवाद्यांचे तळही उद्ध्वस्त केले आहेत. काश्मीर विभागीय पोलिसांनी ट्विट करून एन्काउंटरची माहिती दिली होती. दहशतवाद्यांकडून मोठा शस्त्रसाठा जप्त केला. सध्या परिसरात शोध मोहिम राबवण्यात येत आहे. सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पुलावामात इंटरनेट सेवा बंद केली आहे.

सुरक्षा दलांना काकपोराच्या समबोरा गावात दहशतवादी लपल्याची माहिती मिळाली होती. यानंतर सुरक्षा दलांकडून शोधमोहिम हाती घेण्यात आली होती. यावेळी दहशतवाद्यांकडून सुरक्षा दलावर गोळीबार सुरु झाला. त्याला प्रत्युत्तरादाखल सुरक्षा दलाच्या जवानांनीसुद्धा गोळीबार केला. परिसरात जवान तैनात करण्यात आले असून परिसराला घेरलं आहे.

देशातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

#UPDATE - Kakapora, Pulwama encounter: Three terrorists trapped at the site of encounter. Operation by Police and security forces underway. Details awaited. #JammuAndKashmir

#Encounter has started at Kakapora area of #Pulwama. Police and security forces are on the job. Further details shall follow. @JmuKmrPolice

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) April 1, 2021