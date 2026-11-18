जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांविरोधात पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. या कारवाईदरम्यान लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर लतीफ भट सुरक्षा दलांच्या कचाट्यात सापडल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, या वृत्ताला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. ११ नोव्हेंबर रोजी अखरान गावात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) तुकडीवर झालेल्या हल्ल्यामागे लतीफ भट आणि त्याचे साथीदार असल्याचा संशय आहे..सोमवारीही पोलीस आणि सुरक्षा दलांची दहशतवाद्यांशी चकमक झाली होती. या कारवाईतून लतीफ भट पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याचे मानले जात आहे. भारतातील लष्कर-ए-तोयबाचा तो शेवटचा जिवंत कमांडर असल्याचे सांगितले जाते. त्याच्यावर १५ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. दरम्यान, लारू येथे झालेल्या चकमकीत त्याचा एक साथीदार मारला गेला होता..सहा महिने लतीफ भटला दिला होता आश्रयअधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दहशतवादी उमर निसार डार याने जवळपास सहा महिने लतीफ भटला आश्रय दिला होता. या दोघांनी हल्ला करण्यापूर्वी विविध ठिकाणांची पाहणी केली होती. उमर डार पूर्वी ब्रेड बनवण्याचे काम करत होता. तो बेपत्ता झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांत तक्रारही दाखल केली होती. सोमवारी सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीत तो मारला गेला.मृत्यूच्या अवघ्या आठवडाभर आधी उमर डार 'द रेजिस्टन्स फ्रंट' या संघटनेत सहभागी झाला होता. ही संघटना पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबाशी संबंधित गट आहे. तपासात उमर डार आणि लतीफ भट एकत्रितपणे काम करत असल्याचे उघड झाले आहे. डारने भटला आश्रय देण्यासोबतच त्याच्यासोबत हल्ल्याचे नियोजन आणि परिसराची पाहणी केली होती..सीसीटीव्ही फुटेजमधून हालचाली उघडसुरक्षा यंत्रणांनी १० आणि ११ नोव्हेंबर रोजीचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, उमर डार आणि लतीफ भट वेगवेगळ्या ठिकाणच्या कॅमेऱ्यांमध्ये दिसून आले. हल्ल्यापूर्वी परिसराची पाहणी करताना आणि हल्ल्यानंतर घटनास्थळावरून पळून जाताना या दोघांच्या हालचाली कॅमेऱ्यात नोंद झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.लतीफ भट याच्यावर दक्षिण काश्मीरमध्ये सुरक्षा कर्मचारी आणि नागरिकांवरील विविध हल्ल्यांमध्ये सहभागी असल्याचे आरोप आहेत. अखरान येथील सीआरपीएफ नाक्यावर झालेल्या अलीकडील हल्ल्यातही त्याचा सहभाग असल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे..Supreme Court : "तुम्ही खुर्चीवर बसण्याच्या लायकीचे नाही"; वकिलाचे CJI सूर्यकांत यांना भर कोर्टात खडे बोल, आता होणार फौजदारी कारवाई?.हल्ल्यापूर्वी चार ठिकाणांची पाहणीअखरान गावातील सीआरपीएफ तुकडीवर हल्ला करण्यापूर्वी उमर डार आणि लतीफ भट यांनी १० नोव्हेंबर रोजी मीर बाजार, अखरान, हबलिश आणि किलम या परिसरांची पाहणी केली होती. संभाव्य ठिकाणांची माहिती मिळवणे आणि सुरक्षा दलांवर हल्ला करण्याचे नियोजन करणे, हा या पाहणीमागील उद्देश असल्याचे मानले जात आहे..सीआरपीएफच्या तीन जवानांना दुखापत११ नोव्हेंबर रोजी दुपारी सुमारे २ वाजून ५ मिनिटांनी मीर बाजारजवळील अखरान पुल परिसरात ही घटना घडली. तेथे तैनात असलेल्या सीआरपीएफ जवानांवर दोन ते तीन दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला. हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले. या गोळीबारात तीन जवान जखमी झाले. त्यांना तातडीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अनंतनाग येथे दाखल करण्यात आले..यातील एका जवानाला पोटात आणि मणक्याजवळ गोळी लागली असून त्याची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अन्य दोन जवानांच्या पायाला आणि डाव्या हाताला गोळ्या लागल्या होत्या. पुढील उपचारांसाठी त्यांना श्रीनगर येथील लष्कराच्या ९२ बेस रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. दरम्यान, लतीफ भटला पकडण्यासाठी सुरक्षा दलांची मोहीम सुरू आहे..Video: ''उत्तर प्रदेशमध्ये आम्हाला मुस्लिम मुख्यमंत्री पाहिजे'', मौलाना साजिद रशिदी यांचा विरोधी पक्षांवर जोरदार हल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.