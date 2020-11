Jammu Kashmir : सुरक्षादलाला मोठे यश, नगरोटा येथील चकमकीत 4 दहशतवाद्यांचा खात्मा

श्रीनगर- भारतीय सुरक्षादलाला गुरुवारी (दि.19) पहाटे मोठे यश मिळाले आहे. एका ट्रकमध्ये लपून बसलेल्या चार दहशतवाद्यांचा चकमकीत खात्मा झाला आहे. ही चकमक जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर नगरोटाजवळील बन टोल नाक्यानजीक झाली. अजूनही येथे चकमक सुरु असल्याचे सांगण्यात येते. सुरक्षादलांनी परिसराला घेरले आहे. त्याचबरोबर कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. नगरोटा येथे सुरु असलेल्या चकमकीच्या पार्श्वभूमीवर उधमपूर येथील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. सुरक्षादलाचे हे मोठे यश मानले जाते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारावर सुरक्षादलांनी बन टोल नाक्याजवळ एक तपासणी नाका लावला होता. दहशतवादी अंधाराचा फायदा घेऊन पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होते. आज पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास वाहने तपासत असताना दहशतवाद्यांनी सुरक्षादलांवर गोळीबार सुरु केला. त्यानंतर चकमक सुरु झाली.

#WATCH Jammu and Kashmir: An encounter is underway near Ban toll plaza in Nagrota, Jammu. Security tightened, Jammu-Srinagar National Highway closed. More details awaited. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/PYI1KI0ykH — ANI (@ANI) November 19, 2020

वृत्त वाहिनींच्या वृत्तानुसार, हे दहशतवादी ट्रकमध्ये होते आणि त्यांनी सुरक्षादलावर गोळीबार सुरु केला. प्रत्युत्तरादाखल सुरक्षादलांनी तो ट्रकच उडवला. त्यानंतर दहशतवादी जगंलाकडे पळू लागले. दहशतवाद्यांकडून मोठ्याप्रमाणात दारुगोळा जप्त करण्यात आला आहे.

Jammu and Kashmir: Security tightened in Udhampur as an encounter between terrorists and security forces is underway near Ban toll plaza. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/tzbTnJPIua — ANI (@ANI) November 19, 2020

संपूर्ण परिसराला घेराव घातला गेला आहे. त्याचबरोबर जम्मूकडून श्रीनगरकडे जाणारा महामार्ग बंद करण्यात आला आहे. सर्च ऑपरेशन अद्याप सुरु आहे. आतापर्यंत 4 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात यश आले आहे.