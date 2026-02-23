जम्मू : कोरोना महासाथी ओसरल्यानंतर २०२३ ते २०२५ या कालावधीमध्ये जम्मू-काश्मीर पर्यटनात मोठी वाढ झाल्याची माहिती जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी गुरुवारी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत दिली..२०१६-१८ मध्ये जम्मू-काश्मीरला ४.७६ कोटी पर्यटकांनी भेट दिली, तर २०२३ ते २०२५ दरम्यान ७.८५ कोटी पर्यटकांनी जम्मू-काश्मीरला भेट दिली, असे अब्दुल्ला यांनी सांगितले. नॅशनल कॉन्फरन्सचे आमदार जावेद हसन बेग यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली..वर्ष\tविभाग\tपर्यटक संख्या\tविभाग\tपर्यटक संख्या२०१६\tकाश्मीर \t२०.० लाख \tजम्मू\t१२२.८ लाख२०१७\t\t१९.३ लाख\t\t१३३.१ लाख२०१८\t\t२०.१ लाख\t\t१६०.४ लाख२०२३\t\t९६.३ लाख\t\t१८०.२ लाख२०२४\t\t९८.१ लाख\t\t२००.९ लाख२०२५\t\t४७.७ लाख\t\t१६२.३ लाख.प्रमुख पर्यटन स्थळेगुलमर्ग\t १६.२ लाख \t\t १३.६ लापहलगाम\t १४.५ लाख \t\t १२.६ लासोनमर्ग\t ५.५५ लाख\t\t\t\t ८.८९ लाख .UP Tourism Budget : युपी पर्यटनातून करणार मोठी कमाई; महिला गाईडसना मोठा दिलासा आणि ५० हजार होमस्टेचा मास्टर प्लॅन.धार्मिक पर्यटकांच्या संख्येतही वाढश्री माता वैष्णोदेवी मंदिर येथे २०२४ मध्ये ९५.५ लाख भाविकांनी दर्शन घेतले, तर २०२३ मध्ये हा आकडा ९०.३ लाख होता. २०२५ मध्ये आतापर्यंत ६९.३ लाख भाविकांची नोंद झाली आहे, अशी माहिती प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.