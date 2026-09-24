देश

Marine Drive Accident: मरीन ड्राईव्हवर उभ्या ट्रकमध्ये भरधाव कार घुसली; मंत्र्यांच्या मुलीसह चौघांचा जागीच मृत्यू!

Car Collides With Parked Truck on Marine Drive: भरधाव कारची उभी ट्रकला भीषण धडक; मंत्री दीपिका पांडे सिंह यांच्या मुलीसह चौघांचा जागीच मृत्यू, कारचा पुढील भाग चक्काचूर
marine drive accident

marine drive accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जमशेदपूर: जमशेदपूरमधील दोमुहानी मरीन ड्राईव्हवर झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात झारखंडच्या ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह यांच्या मुलीसह चौघांचा मृत्यू झाला. सोनारी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा अपघात झाला. भरधाव कार रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला पाठीमागून धडकल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

Loading content, please wait...
accident
accident death
accident case
Accident Death News
Marathi News Esakal
www.esakal.com