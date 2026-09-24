Marine Drive Accident: मरीन ड्राईव्हवर उभ्या ट्रकमध्ये भरधाव कार घुसली; मंत्र्यांच्या मुलीसह चौघांचा जागीच मृत्यू!

जमशेदपूर: जमशेदपूरमधील दोमुहानी मरीन ड्राईव्हवर झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात झारखंडच्या ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह यांच्या मुलीसह चौघांचा मृत्यू झाला. सोनारी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा अपघात झाला. भरधाव कार रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला पाठीमागून धडकल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे..धडक इतकी जोरदार होती की कारचा पुढील भाग ट्रकच्या मागील बाजूला घुसला आणि कारचे मोठे नुकसान झाले. कारमध्ये अडकलेल्या मृतदेहांना बाहेर काढण्यासाठी पोलिसांना गॅस कटरचा वापर करावा लागला.कारचा चक्काचूर; बचावासाठी गॅस कटरप्राथमिक माहितीनुसार, कार भरधाव वेगाने मरीन ड्राईव्हवरून जात होती. त्याचवेळी रस्त्याच्या कडेला ट्रक उभा होता. कारवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कार ट्रकला पाठीमागून धडकली.धडकेनंतर कारचा पुढील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला. कारमधील चौघेही गंभीररीत्या अडकले होते. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. कारचे पत्रे कापून मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी गॅस कटरचा वापर करण्यात आला.पोलिसांनी चौघांचे मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले आहेत..मंत्री कन्येच्या मृत्यूने राजकीय वर्तुळात हळहळमृतांमध्ये ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह यांच्या मुलीचा समावेश असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर झारखंडच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.अपघात नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, कारचा वेग किती होता आणि रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकबाबत नियमांचे पालन करण्यात आले होते का, याचा पोलीस तपास करत आहेत. ट्रकची पार्किंग व्यवस्था, दिवे सुरू होते की नाही, तसेच प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब याचीही चौकशी केली जात आहे..मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याकडून शोक व्यक्तया दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी दुःख व्यक्त केले. मंत्री दीपिका पांडे सिंह यांच्या मुलीसह इतरांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद असल्याचे त्यांनी म्हटले. मुलाला गमावण्याचे दुःख आई-वडिलांसाठी असह्य असल्याचे सांगत त्यांनी दीपिका पांडे सिंह आणि शोकाकुल कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केली.आरोग्यमंत्री डॉ. इरफान अन्सारी, विरोधी पक्षनेते बाबूलाल मरांडी यांच्यासह विविध राजकीय नेत्यांनीही दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. अपघाताच्या कारणांचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.