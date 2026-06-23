Jaunpur Imarti: इंग्रज अधिकाऱ्याला आवडली चव अन् पोस्टमनने सोडली सरकारी नोकरी! अशी सुरू झाली जौनपूरच्या प्रसिद्ध इमरतीची कहाणी

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौपासून सुमारे २५० किलोमीटर अंतरावर गोमती नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेले जौनपूर (Jaunpur) शहर हे तसे आपल्या सुगंधी परफ्युम आणि चमेलीच्या तेलासाठी प्रसिद्ध आहे. परंतु, या शहराची खरी गोड ओळख येथे मिळणाऱ्या सुप्रसिद्ध आणि अद्भूत अशा 'इमरती' (Imarti) या मिठाईमुळे आहे. तब्बल दीडशे वर्षांहून अधिक जुना इतिहास असलेल्या या जौनपूरच्या इमरतीच्या स्वादात आजही तसूभरही फरक पडलेला नाही. सर्वसामान्यांपासून ते देशातील बड्या राजकारण्यांपर्यंत प्रत्येक जण या अद्भूत चवीचा चाहता बनला आहे..एका पोस्टमननेअशी केली होती सुरुवातजौनपूरच्या या चविष्ट इमरतीची सुरुवात ब्रिटीश राजवटीत झाली. १८५५ च्या सुमारास बेनीराम देवी प्रसाद नावाचे एक व्यक्ती ब्रिटीश राजवटीत पोस्टमन (Postman) म्हणून काम करत होते. एकदा त्यांच्या इंग्रज अधिकाऱ्याने त्यांना जेवण बनवण्यास सांगितले. बेनीराम यांनी जेवणासोबत गोड पदार्थ म्हणून खास इमरती बनवून त्या अधिकाऱ्यासमोर सादर केली. या इमरतीची पहिली चव चाखताच तो इंग्रज अधिकारी बेनीराम यांच्या हाताच्या जादूचा चाहता झाला.त्या अधिकाऱ्याने बेनीराम यांना तात्काळ सरकारी नोकरी सोडण्याचा आणि इमरती विकण्याचा व्यवसाय सुरू करण्याचा सल्ला दिला. बेनीराम सुरुवातीला संकोच करत होते आणि म्हणाले की, "आम्ही ही मिठाई केवळ सण-उत्सवाला आपल्या नातेवाईकांसाठी बनवतो, ती विकत नाही." परंतु, अधिकाऱ्याच्या आग्रहामुळे त्यांनी पोस्ट विभागातून एक वर्षाची सुट्टी घेतली आणि १८५५ मध्ये दुकान सुरू केले. अल्पावधीतच हे दुकान प्रचंड प्रसिद्ध झाले आणि आज त्यांची चौथी पिढी (4th Generation) हा पारंपरिक वारसा तितक्याच अभिमानाने पुढे चालवत आहे..काय आहे जौनपूरच्या इमरतीची गुणवत्ता आणि 'सीक्रेट रेसिपी'?देशाच्या इतर भागांत मिळणाऱ्या इमरतीपेक्षा जौनपूरची इमरती पूर्णपणे वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.अस्सल घटक: ही इमरती बनवण्यासाठी खास हिरवी उडीद डाळ वापरली जाते, तर यासाठी लागणारी विशेष खांडसारी थेट बलिया येथून मागवली जाते..Sadhguru's Peanut Milkshake: “फक्त एक मूठ शेंगदाणे आणि ५ तास भूक नाही!”; सद्गुरूंनी सांगितला सर्वात सोपा नाश्ता.नैसर्गिक रंग आणि शुद्धता: बाजारात मिळणाऱ्या इमरतीमध्ये कृत्रिम रंगांचा वापर केला जातो, मात्र बेनीराम यांच्या प्रतिष्ठानमध्ये वरून कोणताही रंग न मिसळता लाकडाच्या मंद आचेवर शुद्ध देशी तुपात ही इमरती तळली जाते, ज्यामुळे तिला एक हलका तपकिरी (Brown) रंग आणि अद्भूत खमंगपणा येतो.१०-१२ दिवस टिकण्याची क्षमता: ही इमरती इतकी मऊ (Soft) असते की, तोंडात टाकताच ती विरघळते. सर्वात मोठी खासियत म्हणजे, ही इमरती विना फ्रिज (Without Refrigerator) १० ते १२ दिवसांपर्यंत सहज साठवून (Store) ठेवली जाऊ शकते, म्हणूनच ती परदेशातही मोठ्या प्रमाणावर पाठवली जाते. तिची रेसिपी आजही पूर्णपणे 'सीक्रेट' ठेवली गेली आहे..अटलजी आणि डिंपल यादवही चवीचे दिवाणे!भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी हे खाण्यापिण्याचे प्रचंड शौकीन होते आणि ते जौनपूरच्या या इमरतीचे मोठे चाहते होते. त्यांच्यासाठी अनेकदा दिल्लीत खास जौनपूरवरून इमरती पाठवली जात असे. याशिवाय, उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी आणि समाजवादी पक्षाच्या नेत्या डिंपल यादव यांनाही या इमरतीचा स्वाद प्रचंड आवडतो आणि त्या खास जौनपूरवरून ही मिठाई मागवून घेतात.जगातील 'जलेबी' या अरबी मिठाईची ही 'देशी आवृत्ती' मानली जाते. जौनपूरच्या ओलंदगंजमधील नक्खास मोहल्ल्यात आज हे मुख्य दुकान स्थित आहे. पूर्वी हे दुकान मुघल काळात बांधलेल्या ऐतिहासिक 'शाही पुलाजवळ' होते.जौनपूरला कसे जाल?जर तुम्हालाही या ऐतिहासिक इमरतीचा आस्वाद घ्यायचा असेल, तर तुम्ही रेल्वेने 'जौनपूर सिटी' किंवा 'जौनपूर जंक्शन' स्टेशनवर उतरून ऑटो किंवा रिक्षाने थेट दुकानापर्यंत पोहोचू शकता. हवाई प्रवासासाठी सर्वात जवळचा बाबतपूर विमानतळ (वाराणसी) हा अवघ्या ४० किलोमीटर अंतरावर आहे, जिथून ऑनलाईन टॅक्सी किंवा रेंटल सर्व्हिसद्वारे जौनपूरला सहज पोहोचता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.