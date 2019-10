जवानांनी धरला गरब्यावर ठेका; आनंद महिंद्रा यांनी शेअर केला व्हिडिओ

नवी दिल्ली : देशभरात नवरात्रौत्सव मोठ्या आनंदात साजरा केला जात आहे. यानिमित्ताने तरुण-तरुणींसह अनेक जण गरब्यावर ठेका धरत आहेत. या गरब्याचा मोह सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांनाही आवरता आला नाही. जवानांच्या एका तुकडीने हा ठेका धरला आहे. याचा व्हिडिओही सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

सणासूदीला अत्यंत आनंद असतो. प्रत्येकजण उत्साहात असतो. तसेच आता नवरात्रौत्सवानिमित्त घरात गोड पदार्थ, मिठाई दिली जाते. गरबाही खेळला जातो. मात्र, सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे. त्यानंतर प्रसिद्ध उद्योगपती आणि सोशल मीडियावर सातत्याने एक्टिव्ह असलेले आनंद महिंद्रा यांनी हा व्हिडिओ रिट्विट करत शेअर केला आहे.

Nothing can beat this #navratri #garbha pic.twitter.com/Fc9ZyDDM10

— Deepti C (@DeeptiCharolkar) October 4, 2019