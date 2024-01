मॉम-डॅड, माझ्याने JEE होणार नाही; माझ्याकडे हा शेवटचा पर्याय होता; कोटामध्ये विद्यार्थीनीने संपवलं जीवन

जयपूर- JEE परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका १८ वर्षीय विद्यार्थीनीने राजस्थानच्या कोटामध्ये आत्महत्या केली आहे. तिने आत्महत्या करण्यापूर्वी आपल्या आई-वडिलांच्या नावे मन सुन्न करणारी एक सुसाईड नोट लिहिली आहे. यात तिने लिहिलंय की ती JEE परीक्षा देऊ शकत नाही. तरुणीने परीक्षेला दोन दिवस शिल्लक असताना आत्महत्या केली आहे.

कोटामधील ही आठवड्यातीत आणि वर्षातील दुसरी आत्महत्या आहे. आत्महत्या करणारी तरुणी निहारिका जीईई मेन्स परीक्षेची तयारी करत होती. तिने कोटामधील शिक्षा नगरीतील खोलीमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. निहारिकाची परीक्षा ३१ जानेवारीला होती.(EE aspirant died in Rajasthan Kota and left note for her parents stating that she was unable to do JEE)