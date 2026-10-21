JEPC Jobs: कनिष्ठ अभियंता, प्रोग्रामर पदांसाठी संधी; ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करा; ६६ हजार रुपयांपर्यंत मानधन

झारखंड सरकारच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या झारखंड शिक्षण प्रकल्प परिषदेने (JEPC) राज्यातील विविध कार्यालयांमध्ये १०६ पदांसाठी कंत्राटी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये कनिष्ठ अभियंता, साहाय्यक कार्यक्रम व्यवस्थापक, लेखा अधिकारी आणि साहाय्यक संगणक प्रोग्रामर यांसह विविध तांत्रिक व व्यवस्थापकीय पदांचा समावेश आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना पदानुसार दरमहा २६,९२३ ते ६६,२५१ रुपये मानधन दिले जाईल..कोणत्या पदांसाठी भरती?या भरती प्रक्रियेत कनिष्ठ अभियंत्यांच्या ३२ आणि साहाय्यक कार्यक्रम व्यवस्थापकांच्या ३० जागांचा समावेश आहे. याशिवाय लेखा अधिकाऱ्यांची १६, तर साहाय्यक संगणक प्रोग्रामरची १४ पदे भरली जाणार आहेत.राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक आणि जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक या पदांसाठी प्रत्येकी पाच जागा उपलब्ध आहेत. वित्त नियंत्रक पदासाठी एक जागा असून, याशिवाय ईएमआयएस तज्ज्ञ, वित्त व लेखा अधिकारी आणि लेखापरीक्षक यांसारख्या पदांचाही भरती प्रक्रियेत समावेश आहे. एकूण १०६ पदांसाठी ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे..दरमहा २६,९२३ ते ६६,२५१ रुपये मानधननिवड झालेल्या उमेदवारांना पदानुसार दरमहा २६,९२३ ते ६६,२५१ रुपये मानधन मिळणार आहे. याशिवाय लागू नियमांनुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि अर्जित रजेची सुविधाही देण्यात येणार आहे..वयोमर्यादा किती?या भरतीसाठी उमेदवारांचे किमान वय २१ वर्षे असणे आवश्यक आहे. कमाल वयोमर्यादा प्रवर्गानुसार वेगवेगळी आहे.खुल्या प्रवर्गातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (EWS) पुरुष उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे आहे. अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) आणि मागासवर्गीय (OBC) पुरुष उमेदवारांसाठी ती ३७ वर्षे, तर खुल्या, EBC आणि OBC प्रवर्गातील महिला उमेदवारांसाठी ३८ वर्षे आहे.अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिला व पुरुष उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा ४० वर्षे आहे. दिव्यांग उमेदवारांना नियमानुसार कमाल वयोमर्यादेत १० वर्षांची अतिरिक्त सवलत देण्यात येणार आहे..३१ ऑक्टोबरपर्यंत ऑनलाइन अर्जाची मुदतइच्छुक उमेदवारांनी झारखंड शिक्षण प्रकल्प परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या भरतीच्या सूचनांनुसार ऑनलाइन अर्ज सादर करावा. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे.अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी संबंधित पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, पदवी किंवा पदविका, कामाचा अनुभव, वयोमर्यादा आणि इतर अटी अधिकृत भरती जाहिरातीतून तपासून घ्याव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.