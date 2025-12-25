देश

Uttar Pradesh: भारताचे सर्वात मोठे विमानतळ पुढच्या महिन्यात सुरू होणार! मुख्यमंत्री योगींनी मांडली प्रगतीची आकडेवारी

Jewar Airport to Become India’s Largest Aviation Hub: भारताचे सर्वात मोठे जेवार (नोएडा) आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुढील महिन्यात सुरू होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विधानसभेत राज्याच्या प्रगतीचा लेखाजोखा मांडताना एक मोठी घोषणा केली आहे. भारताचे सर्वात मोठे विमानतळ असलेले नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (जेवार) पुढील महिन्यापासून सुरू होणार आहे.

