Uttar Pradesh: भारताचे सर्वात मोठे विमानतळ पुढच्या महिन्यात सुरू होणार! मुख्यमंत्री योगींनी मांडली प्रगतीची आकडेवारी

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विधानसभेत राज्याच्या प्रगतीचा लेखाजोखा मांडताना एक मोठी घोषणा केली आहे. भारताचे सर्वात मोठे विमानतळ असलेले नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (जेवार) पुढील महिन्यापासून सुरू होणार आहे..२०१७ पूर्वी राज्यात केवळ ४ विमानतळ होते, ज्यापैकी फक्त २ पूर्णपणे सुरू होते, तर आज राज्यामध्ये १६ विमानतळ कार्यरत आहेत. योगी आदित्यनाथ यांनी २०१७ पूर्वीचा उत्तर प्रदेश आणि आजचा बदललेला उत्तर प्रदेश यातील फरक स्पष्ट केला..पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीविमानतळ: जेवार विमानतळ हे उत्तर प्रदेशातील ५ वे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ठरेल. हे केवळ राज्याचे नाही तर देशाच्या विकासाचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी सांगितले. एक्सप्रेस-वे: २०१७ पूर्वी राज्यात केवळ दीड एक्सप्रेस-वे होता, जो आता वाढून २२ एक्सप्रेस-वे पर्यंत पोहोचला आहे..अर्थव्यवस्थेची मोठी झेपGSDP: २०१२-१६ दरम्यान राज्याचे सकल उत्पन्न (GSDP) १२.८८ लाख कोटी होते, जे आता ३५-३६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. दरडोई उत्पन्न: राज्यातील नागरिकांचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न ४३,००० रुपयांवरून वाढून आता १,२०,००० रुपयांच्या जवळ पोहोचले आहे..गुंतवणूक: राज्याला आतापर्यंत ४५ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव मिळाले आहेत, त्यापैकी १५ लाख कोटींची कामे जमिनीवर उतरली आहेत. ७ लाखांहून अधिक तरुणांना थेट रोजगार मिळाला आहे..मुख्यमंत्र्यांनी सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भर देताना सांगितले की, २०१७ पूर्वी राज्याची प्रतिमा खराब होती, परंतु आता गुन्हेगार आणि माफियांविरोधात कठोर धोरण अवलंबल्यामुळे राज्यात शांतता आहे. "न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा" (कर्फ्यू नाही, दंगल नाही; यूपीमध्ये सर्व काही उत्तम आहे) असे म्हणत त्यांनी नवीन उत्तर प्रदेशाची ओळख करून दिली. समाजवादी पक्षावर टीका करताना योगी आदित्यनाथ यांनी काही प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचाराची उदाहरणे दिली:गोमती रिवरफ्रंट: १५० कोटींचा हा प्रकल्प १५०० कोटी खर्च करूनही अपूर्ण राहिला.JPNIC: पौणे दोनशे कोटींचा प्रकल्प ८६० कोटी खर्चूनही अपूर्ण आहे.याउलट, त्यांच्या सरकारने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे १५२०० कोटींच्या अंदाजित खर्चाऐवजी केवळ ११८०० कोटींत पूर्ण करून पैशांची बचत केल्याचे त्यांनी सांगितले..अयोध्या ठरली युपीचे 'ग्रोथ इंजिन': योगी सरकारच्या धोरणांमुळे पर्यटन आणि व्यवसायात जबरदस्त वाढ.पारदर्शक भरती आणि योजनांचा लाभपूर्वीच्या काळात शैक्षणिक पात्रतेऐवजी ओळखीवर आधारित नियुक्त्या होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दहावी-बारावीत तृतीय श्रेणीत उत्तीर्ण होणाऱ्यांना आयोगाचे अध्यक्ष बनवून तरुणांच्या भविष्याशी खेळ झाला, असे ते म्हणाले.त्यांच्या सरकारने चेहरा किंवा जात न पाहता गरिबांना घर, रेशन, गॅस आणि आयुष्मान कार्डाचा लाभ कोणत्याही भेदभावाशिवाय दिल्याचे स्पष्ट केले.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मते, उत्तर प्रदेश आता 'आजारी राज्य' राहिलेले नसून ते देशाच्या विकासाचे इंजिन बनले आहे. जेवार विमानतळाच्या सुरुवातीमुळे जागतिक स्तरावर राज्याची नवी ओळख निर्माण होईल..