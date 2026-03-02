Jhansi Holi: 'मै मेरी झांसी नही दुंगी!' राणीच्या एका गर्जनेमुळे झाशीत बदलली होळीची तारीख; काय आहे धगधगता इतिहास?

उत्तर प्रदेशातील ऐतिहासिक झाशी शहरात होळीचा सण देशातील इतर भागांच्या तुलनेत एक दिवस उशिरा साजरा केला जातो. यामागे कोणतेही धार्मिक कारण नसून, १८५७ च्या क्रांतीशी आणि राणी लक्ष्मीबाईंच्या पराक्रमाशी जोडलेला एक अत्यंत गौरवशाली इतिहास आहे..संपूर्ण देश ४ मार्च रोजी होळीच्या रंगात न्हाऊन निघणार असला, तरी झाशीमध्ये खऱ्या अर्थाने रंगांची उधळण एक दिवसानंतर पाहायला मिळते. अनेकदा लोक असे म्हणतात की, झाशीचे राजा गंगाधर राव यांचा मृत्यू होळीच्या दिवशी झाला होता, म्हणून ही परंपरा पडली. मात्र, इतिहासकारांच्या मते खरी गोष्ट काही वेगळीच आहे..Bail Pola Festival 2025: आज आवतण घ्या, उद्या जेवायला या; खांदेमळणीने सुरू होणार कृषी संस्कृतीचा उत्सव बैलपोळा.डलहौजीचा तो आदेश आणि राणीचा निर्धारइतिहासाचे जाणकार सांगतात की, राजा गंगाधर राव यांच्या निधनानंतर इंग्रज अधिकारी लॉर्ड डलहौजीने झाशी बळकावण्याचा कट रचला होता..१६ मार्च १८५४ ची ती रात्र: ज्या दिवशी इंग्रज अधिकारी राणी लक्ष्मीबाईंना झाशी ताब्यात घेण्याचा आदेश सुनावत होते, त्याच दिवशी नेमके 'होलिका दहन' होते. इंग्रजांचा अन्यायकारक आदेश ऐकताच राणी लक्ष्मीबाईंनी ठणकावून सांगितले, "मै मेरी झांसी नही दुंगी!".आपल्या राणीवर आणि राज्यावर ओढवलेले हे संकट पाहून झाशीच्या जनतेने त्या दिवशी होळी न खेळण्याचा निर्णय घेतला. इंग्रजांच्या त्या कृतीचा निषेध म्हणून दुसऱ्या दिवशी कुणीही रंगांना स्पर्श केला नाही..Rani Laxmibai : खूब लढी मर्दानी, झांसीवाली राणी! आता कुठे आहेत राणी लक्ष्मीबाईंचे वंशज? सगळीकडून दुर्लक्ष, अशी अवस्था झालीये की....सांकेतिक होळीची परंपराइंग्रजांना विरोध दर्शवल्यानंतर, झाशीच्या लोकांनी आपला सण एका दिवसानंतर सांकेतिक स्वरूपात साजरा केला. तेव्हापासून ही परंपरा झाशीमध्ये कायम राहिली आहे. आजही होळीच्या दिवशी झाशीचे नागरिक राजा गंगाधर राव यांच्या समाधीवर जाऊन त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतात आणि त्यानंतरच पुढच्या दिवशी रंगांचा सण साजरा होतो.राणी लक्ष्मीबाईंचा स्वाभिमान आणि झाशीच्या जनतेची आपल्या राज्याप्रती असलेली निष्ठा आजही या परंपरेच्या माध्यमातून जिवंत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.