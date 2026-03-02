देश

Jhansi Holi: 'मै मेरी झांसी नही दुंगी!' राणीच्या एका गर्जनेमुळे झाशीत बदलली होळीची तारीख; काय आहे धगधगता इतिहास?

Jhansi Celebrates Holi a Day Later : झाशीमध्ये होळी एक दिवस उशिरा साजरी होते, कारण राणी लक्ष्मीबाईंनी इंग्रजांना झाशी न देण्याचा ठणकाव केला. या गौरवशाली इतिहासामुळे झाशीतील नागरिक प्रत्येक वर्षी राजा गंगाधर राव यांना श्रद्धांजली अर्पण करून रंगोत्सव साजरा करतात.
उत्तर प्रदेशातील ऐतिहासिक झाशी शहरात होळीचा सण देशातील इतर भागांच्या तुलनेत एक दिवस उशिरा साजरा केला जातो. यामागे कोणतेही धार्मिक कारण नसून, १८५७ च्या क्रांतीशी आणि राणी लक्ष्मीबाईंच्या पराक्रमाशी जोडलेला एक अत्यंत गौरवशाली इतिहास आहे.

