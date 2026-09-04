पार्किंगमध्ये स्ट्रेचरवर आईचा मृतदेह अन् बाजूला बसलेला हताश बाप; झाशीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात हृदयद्रावक घटना

उत्तर प्रदेशातील झाशी येथील महाराणी लक्ष्मीबाई वैद्यकीय महाविद्यालयातून माणुसकीला काळीमा फासणारी एक अत्यंत हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. एका गरीब पतीला पत्नीच्या निधनानंतर मृतदेह घरी नेण्यासाठी पैसे नसल्याने चक्क रुग्णालय परिसरातील पार्किंगमध्ये स्ट्रेचरवर मृतदेह ठेवून तासनतास पावसाच्या पाण्यात मदतीची वाट पाहत बसावे लागले. .या प्रसंगी मृतदेहाजवळ बसून त्यांची अवघ्या ८ वर्षांची चिमुकली मुलगी रडत होती. प्रशासनाची असंवेदनशीलता आणि दारिद्र्याचे हे भीषण वास्तव शेवटी एका पोलिसाच्या सतर्कतेमुळे समोर आले आणि त्यानंतरच मृतदेह घरी पोहोचू शकला..मध्य प्रदेशातील ओरछा येथील रहिवासी असलेले राहुल आदिवासी यांच्या पत्नी रामवती या गंभीर आजारी होत्या. स्थानिक रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना झाशीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात हलवण्यास सांगितले होते. राहुल यांच्याकडे पैसे नसल्याने ओरछा येथील डॉक्टरांनीच स्वतः पैसे देऊन टॅक्सी करून त्यांना झाशीला पाठवले होते..मात्र, झाशीच्या रुग्णालयात पोहोचताच डॉक्टरांनी रामवती यांना मृत घोषित केले. या दुःखातून सावरण्यापूर्वीच मृतदेह मूळ गावी नेण्यासाठी भाड्याचे पैसे नसल्याने राहुल यांच्यापुढे मोठे संकट उभे राहिले. त्यामुळे ते पत्नीचा मृतदेह स्ट्रेचरवर ठेवून रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागासमोरील पार्किंगमध्ये बसून राहिले. मुसळधार पावसात चिमुरडी मुलगी नंदिनी आपल्या आईच्या मृतदेहाजवळ बसून हंबरडा फोडत होती, तर एक भटक्या कुत्र्याचे पिल्लूही त्या मृतदेहाच्या पायाजवळ बसून होते..पाऊस थांबल्यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालय पोलिस चौकीतील शिपाई अजय बाहेर आले असता त्यांना हे दृष्य दिसलं. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शिपाई अजय यांनी तात्काळ हालचाली करत रुग्णवाहिका बोलवली आणि रामवती यांचा मृतदेह त्यांच्या मूळ गावी पाठवण्याची व्यवस्था केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.