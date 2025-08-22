देश

Live in relationship: प्रियकराने मृतदेहाचे केले सात तुकडे; पाय अन् डोके गायब; 'लिव्ह-इन'मुळे दुर्दैवी अंत!

मृतदेह मध्य प्रदेशच्या टीकमगढ येथील ३५ वर्षीय रचना यादव यांचा होता. त्यांचा पहिल्या पतीसोबत घटस्फोट झाला होता. त्यानंतर ती टोडी फतेहपूर भागात राहणाऱ्या शिवराज यादवसोबत राहत होती आणि त्यांचे लग्न झाले होते.
संतोष कानडे
Updated on

झांसी: पहिल्या पतीपासून घटस्फोट घेतलेल्या आणि दुसऱ्या पतीच्या मृत्यूनंतर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असलेल्या महिलेला लग्नासाठी दबाव टाकणे महागात पडले. महिलेच्या हट्टामुळे त्रस्त झालेल्या लिव्ह-इन पार्टनरने आपल्या दोन साथीदारांच्या मदतीने तिला संपवलं. अत्यंत क्रूरपणे झालेल्या खुनामुळे पुन्हा एकदा श्रद्धा वालकर केसची आठवण झाली आहे.

