Live in relationship: प्रियकराने मृतदेहाचे केले सात तुकडे; पाय अन् डोके गायब; 'लिव्ह-इन'मुळे दुर्दैवी अंत!

झांसी: पहिल्या पतीपासून घटस्फोट घेतलेल्या आणि दुसऱ्या पतीच्या मृत्यूनंतर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असलेल्या महिलेला लग्नासाठी दबाव टाकणे महागात पडले. महिलेच्या हट्टामुळे त्रस्त झालेल्या लिव्ह-इन पार्टनरने आपल्या दोन साथीदारांच्या मदतीने तिला संपवलं. अत्यंत क्रूरपणे झालेल्या खुनामुळे पुन्हा एकदा श्रद्धा वालकर केसची आठवण झाली आहे..महिलेच्या हट्टामुळे त्रस्त झालेल्या लिव्ह-इन पार्टनरने आपल्या दोन साथीदारांच्या मदतीने तिचा गळा दाबून खून केला आणि मृतदेह लपवण्यासाठी मृतदेहाचे सात तुकडे करून ते पोत्यात भरून एका विहिरीत आणि नदीत फेकून दिले. १३ ऑगस्ट रोजी झांसी जिल्ह्यातील टोडी फतेहपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील किशोरपुरा गावात शेतात असलेल्या विहिरीत एका महिलेचा मृतदेह दोन पोत्यांमध्ये भरलेला आढळला. मृतदेहाचे पाय आणि डोके गायब असल्यामुळे पोलिसांना ओळख पटवणे अवघड झाले..पैशांसाठी आईने केला अभिनेत्रीचा छळ, स्टेजवर तासन् तास नाचूनही घरी उपाशी ठेवलं जायचं; मृत्यूसमयीही पडली एकटी.मृत महिला मध्य प्रदेशातलीपोलिसांनी सांगितलं की, मृतदेह मध्य प्रदेशच्या टीकमगढ येथील ३५ वर्षीय रचना यादव यांचा होता. त्यांचा पहिल्या पतीसोबत घटस्फोट झाला होता. त्यानंतर ती टोडी फतेहपूर भागात राहणाऱ्या शिवराज यादवसोबत राहत होती आणि त्यांचे लग्न झाले होते. दरम्यान, शिवराजचा मृत्यू झाला. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी तिचा संपर्क महेबा गावातील माजी सरपंच संजय पटेलसोबत झाला. दोघे गावाबाहेर लिव्ह-इनमध्ये राहू लागले. त्यानंतर रचना संजयवर लग्नासाठी दबाव टाकू लागली, परंतु आधीच विवाहित असलेल्या संजयला तिच्यासोबत लग्न करायचे नव्हते. पण रचना हट्ट करत होती. त्यामुळे ९ ऑगस्ट रोजी संजयने आपला नातेवाईक संदीप पटेल आणि मित्र दीपक अहिरवार यांच्यासोबत मिळून रचनाला संपवण्याचा कट रचला..अशी झाली रचना यादवची हत्यातिघे रचनाला उपचाराच्या बहाण्याने गाडीतून घेऊन गेले आणि वाटेत तिचा गळा दाबून खून केला. यानंतर दीपक अहिरवारने रचनाच्या मृतदेहाचे ७ तुकडे केले आणि पोत्यांमध्ये भरले. धड आणि हात तीन पोत्यांमध्ये भरून गावाबाहेरील शेतात असलेल्या विहिरीत फेकले, तर डोके आणि पाय वेगवेगळ्या पोत्यांमध्ये ठेवून रेवन नदीत फेकले. १३ ऑगस्ट रोजी विहिरीत मृतदेह सापडल्यावर पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि परिसरातील गावातून बेपत्ता झालेल्या महिलांची माहिती घेतली. दरम्यान, महिलेच्या भावाला माहिती मिळाल्यावर त्याने पोलिसांशी संपर्क साधला. पुरावा मिळताच पोलिसांनी संजय पटेलची चौकशी केली, तेव्हा तो गोंधळला. त्यानंतर कठोर चौकशीत त्याने सर्व गुपित उघड केले. पोलिसांनी संजय आणि संदीपला अटक केली आहे, तर २१ ऑगस्ट रोजी पोलिसांनी दीपक अहिरवारला चकमकीत अटक केली आहे..बॉलिवूडला आता उतरती कळा लागलीये पण याआधी फ्लॉप व्हावा म्हणून काढलेला सिनेमा झालेला सुपरहिट .एसएसपी झांसी बीबीजीटीएस मूर्ती यांनी सांगितले की, रचना यादव हत्याकांडात फरार असलेल्या आरोपी प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवारसोबत रात्री उशिरा पोलिसांची चकमक झाली. आरोपीने केलेल्या गोळीबाराच्या प्रत्युत्तरात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दीपकच्या पायाला गोळी लागली. त्याला अटक करून मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवण्यात आले आहे. जखमी आरोपीकडून एक देशी कट्टा, काडतुसे आणि नंबर नसलेली बाईक जप्त करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.