रांची ते दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या एअर अॅम्बुलन्सचा सोमवारी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास चत्रा जिल्ह्यातील सिमरिया जंगलात भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत विमानातील सर्व सात प्रवासी जागीच ठार झाले. या अपघातात गंभीर भाजलेल्या ढाबा मालक संजय कुमार यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील दोन सदस्य, वैद्यकीय कर्मचारी आणि विमान चालक मंडळींचा समावेश होता. एका सामान्य कुटुंबाने आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या जीवितासाठी केलेला शेवटचा प्रयत्न नियतीच्या एका क्षणात धुळीला मिळाला. .संजय कुमार (४०-४१ वर्षे) हे पलामू जिल्ह्यातील बकोरिया येथे ढाबा चालवत होते. त्यांचा व्यवसाय छोटासा असला तरी त्यांच्या ढाब्यातून रोज शेकडो प्रवासी आणि स्थानिक नागरिक जेवण घेत होते. चार दिवसांपूर्वी त्यांच्या ढाब्यात विजेच्या शॉर्टसर्किटमुळे भीषण आग लागली. या आगीत संजय यांना इलेक्ट्रिक बर्न्स झाले आणि त्यांचे शरीर ६५ टक्के भाजले गेले. त्यावेळी त्यांची अवस्था अत्यंत गंभीर होती. कुटुंबीयांनी तातडीने त्यांना रांचीच्या देवकमल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. १६ फेब्रुवारी रोजी त्यांना भरती करण्यात आलं होतं. सुमारे दहा दिवस हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. डॉक्टरांनी पूर्ण क्षमता लावून प्रयत्न केले, तरी संजय यांच्या प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा दिसत नव्हती..उड्डाण शेवटचे ठरलेदहा दिवसांच्या या काळात कुटुंबीयांनी कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. पैशाची पर्वा न करता सर्वतोपरी प्रयत्न केले. स्थानिक नातेवाईक आणि ओळखीचे लोकही मदतीला धावले. शेवटी डॉक्टरांनी सल्ला दिला की, दिल्लीतील उच्चस्तरीय रुग्णालयात उपचार घेतल्यास संजय यांचे प्राण वाचण्याची शक्यता आहे. यावर कुटुंबाने मोठा निर्णय घेतला. ढाबा चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या संजय यांचा जीव वाचवण्यासाठी एअर अॅम्बुलन्सची व्यवस्था करण्यात आली. या उड्डाणासाठी कुटुंबाने आर्थिक भारही सहन केला.एअर अॅम्बुलन्स बुक झाल्यावर कुटुंबात पुन्हा एकदा आशेची किरण चमकली. दिल्लीत जाऊन चांगल्या उपचाराने संजय यांची प्रकृती सुधारेल, अशी सर्वांना खात्री वाटत होती. संजय यांना विमानात हलवण्यात आले. त्यांच्यासोबत पत्नी अर्चना देवी (३५ वर्षे), भाचा ध्रुव कुमार (१७ वर्षे), डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, पॅरामेडिक कर्मचारी सचिन कुमार मिश्रा, पायलट विवेक विकास भगत आणि सह-पायलट सौराजदीप सिंह हे सर्वजण विमानात बसले. प्रत्येकाच्या डोळ्यात आशा होती, मनात प्रार्थना होती. ज्या उड्डाणातून नवजीवनाची सुरुवात होणार होती, मात्र तेच उड्डाण शेवटचे ठरले..खराब हवामानामुळे मार्ग बदलण्याची परवानगी मागितलीसोमवारी संध्याकाळी ७:०७ वाजता विमान रांची विमानतळावरून उड्डाण केले. दिल्लीला रात्री १० वाजेपर्यंत पोहोचण्याचे नियोजन होते. मात्र, उड्डाण झाल्यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासातच विमानाचा संपर्क तुटला. विमानाने वाराणसी एटीसीशी संपर्क साधला नाही आणि लखनऊ एटीसीशीही जोडले जाऊ शकले नाही. शेवटचा संपर्क कोलकाता एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी झाला होता. त्यावेळी खराब हवामानामुळे मार्ग बदलण्याची परवानगी मागितली गेली होती. काही वेळ संपर्क राहिला, पण अचानक तो तुटला. विमान चत्रा जिल्ह्यातील सिमरिया जंगलात कोसळले. चत्रा पोलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल यांनी सांगितले की, विमान जंगलात पडल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आणि सर्व प्रवासी जागीच ठार झाले.. Air Ambulance Crash: भीषण विमान दुर्घटना!,रांचीहून दिल्लीला निघालेली 'एअर अॅम्ब्यूलन्स' घनदाट जंगलात कोसळली.या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची नावे खालीलप्रमाणे-मूळ रुग्ण संजय कुमार (४०-४१), त्यांच्या पत्नी अर्चना देवी (३५), भाचा ध्रुव कुमार (१७), डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, पॅरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा, मुख्य पायलट विवेक विकास भगत आणि सह-पायलट सौराजदीप सिंह. डॉक्टर विकास गुप्ता हे पूर्वी गारू आणि चंदवा भागात कार्यरत होते. त्यांनी प्रभारी अधिकारी म्हणूनही काम केले होते. संजय कुमार हे मूळ चंदवा तालुक्यातील रखात गावचे रहिवासी.ही घटना केवळ एका कुटुंबाची नव्हती, तर संपूर्ण परिसरासाठी मोठा धक्का ठरली आहे. आता त्यांचा शेवटचा प्रयत्नही विफल झाल्याने परिसरात शोककळा पसरली आहे. कुटुंबीयांच्या डोळ्यातील आशा एका क्षणात अश्रूंमध्ये बदलली. ज्या विमानातून प्राण वाचवण्याची आशा होती, तेच विमान मृत्यूचे साधन बनले. ही कहाणी आता संपूर्ण झारखंडसह देशभरात चर्चेचा विषय झाली आहे.दुर्घटनेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थितदुर्घटनेनंतर कुटुंबीयांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जेव्हा हवामान खराब होते, तेव्हा एअर अॅम्बुलन्सला उड्डाणाची परवानगी कशी मिळाली? सुरक्षा मानकांचे पालन झाले का? असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. रांची विमानतळाचे संचालक विनोद कुमार यांनी सांगितले की, एअर अॅम्बुलन्स दुर्घटनेची अनेक कारणे असू शकतात. ती चौकशीअंतीच स्पष्ट होतील. सध्या पोलिस आणि विमान वाहतूक प्राधिकरणाकडून चौकशी सुरू आहे..विमानचा संपर्क कसा तुटला - या अपघातामागे काही तांत्रिक कारणे असू शकतात. विमान रेडबर्ड एअरवेजचे छोटे मेडिकल विमान होते. त्यात मेडिकल उपकरणांसह सर्व व्यवस्था होती. मात्र, खराब हवामानात मार्ग बदलण्याची विनंती केल्यानंतर संपर्क तुटला. हे सर्व तपशील चौकशीत समोर येणार आहेत. तरीही, एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, एका सामान्य माणसाच्या प्राणरक्षणासाठी कुटुंबाने केलेला प्रयत्न नियतीसमोर हारला.संजय यांची कहाणी ही संघर्षाची आहे. ढाबा चालवताना त्यांनी कुटुंब सांभाळले. आगीत भाजल्यानंतरही त्यांच्या मनात कुटुंबाची काळजी होती. कुटुंबीयांनी दहा दिवस रात्रंदिवस हॉस्पिटलमध्ये तळ ठोकला होता. डॉक्टरांच्या प्रत्येक अपडेटसाठी ते उतावीळ असत. शेवटी दिल्लीचा निर्णय घेतला. एअर अॅम्बुलन्समध्ये बसताना सर्वजण एकमेकांना धीर देत होते. “सर्व काही ठीक होईल,” असे शब्द वारंवार ऐकू येत होते. मात्र, नियतीने वेगळेच लिहिले होते..झारखंडच्या ग्रामीण भागातील लोकांसाठी एक मोठा धक्काही दुर्घटना झारखंडच्या ग्रामीण भागातील लोकांसाठी एक मोठा धक्का आहे. अनेक कुटुंबे अशा दुर्घटनांमुळे प्रभावित होतात. एअर अॅम्बुलन्ससारख्या सुविधा महाग असतात, तरीही गरजेच्या वेळी कुटुंबे त्याचा वापर करतात. या घटनेनंतर अशा उड्डाणांसाठी अधिक कडक सुरक्षा नियम आणि हवामान तपासणी आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त होत आहे.संजय यांचे गाव चंदवा आणि परिसरात शोक व्यक्त होत आहे. लोक एकमेकांना भेटून संजय यांच्या चांगल्या आठवणी सांगत आहेत. त्यांचा ढाबा आता बंद आहे. कुटुंबीय शोकात बुडाले आहेत. अर्चना देवी यांच्या कुटुंबावर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. ध्रुव कुमार हा तरुण होता. त्याचे भविष्य अजून उज्ज्वल होते. डॉक्टर आणि इतर कर्मचारीही आपापल्या कुटुंबासाठी काम करत होते..Jharkhand Elephant Attack : हत्तींच्या कळपाने एकाच कुटुंबातील ६ जणांना तुडवून केले ठार, लोक गाव सोडून पळाले; परिसरात भीतीचे वातावरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.