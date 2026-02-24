देश

Air Ambulance Crash: पैसा, प्रार्थना, आशा सगळं पणाला लावलं… तरीही मृत्यूने झडप घातली, एअर अ‍ॅम्बुलन्स दुर्घटनेची काळीज पिळवटणारी A टू Z स्टोरी

Ranchi to Delhi Air Ambulance Crash Explained : रांची ते दिल्ली एअर अ‍ॅम्बुलन्स दुर्घटना: ढाबा मालकाचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न ठरला अखेरचा, झारखंड हादरलं
Sandip Kapde
Updated on

रांची ते दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या एअर अ‍ॅम्बुलन्सचा सोमवारी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास चत्रा जिल्ह्यातील सिमरिया जंगलात भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत विमानातील सर्व सात प्रवासी जागीच ठार झाले. या अपघातात गंभीर भाजलेल्या ढाबा मालक संजय कुमार यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील दोन सदस्य, वैद्यकीय कर्मचारी आणि विमान चालक मंडळींचा समावेश होता. एका सामान्य कुटुंबाने आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या जीवितासाठी केलेला शेवटचा प्रयत्न नियतीच्या एका क्षणात धुळीला मिळाला.

