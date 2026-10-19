Jharkhand De-addiction Campaign : तंबाखू, गुटखा सोडायचा आहे? झारखंडमध्ये पूजा मंडपांजवळ समुपदेशनाची सुविधा

शारदीय नवरात्री आणि दुर्गापूजेच्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर झारखंडच्या आरोग्य विभागाने राज्यभर व्यसनमुक्ती जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. तंबाखू, गुटखा, दारू आणि धूम्रपानाच्या दुष्परिणामांबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रमुख दुर्गापूजा मंडप, चौक आणि रस्त्यांवर ५ हजारांहून अधिक बॅनर्स व होर्डिंग्स लावण्यात आले आहेत. व्यसन सोडू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी काही प्रमुख पूजा मंडपांजवळ समुपदेशनाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..पूजा मंडपांजवळ समुपदेशनाची सुविधाझारखंड आरोग्य विभागाच्या असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण विभागाचे (NCD) राज्य नोडल अधिकारी डॉ. रवी राज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरातील प्रमुख दुर्गापूजा मंडप आणि सार्वजनिक ठिकाणी व्यसनमुक्तीचा संदेश पोहोचवला जात आहे.व्यसन सोडण्याची इच्छा असूनही योग्य मार्गदर्शन न मिळणाऱ्या नागरिकांना मदत मिळावी, यासाठी रांचीतील काही प्रमुख पूजा मंडपांजवळ आरोग्य विभागाची पथके तैनात करण्यात आली आहेत. या पथकांमार्फत नागरिकांना समुपदेशन आणि व्यसनमुक्तीसाठी आवश्यक मार्गदर्शन दिले जात आहे..रावणदहनाच्या ठिकाणीही जनजागृतीविजयादशमीच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमणाऱ्या ठिकाणीही ही मोहीम राबवण्याचे नियोजन आहे. रांचीतील मोराबादी, अरगोडा मैदान आणि धुर्वा येथील रावणदहन स्थळांच्या परिसरात जनजागृतीसाठी बॅनर्स व कटआउट्स लावले जाणार आहेत. मूर्ती विसर्जनाच्या वेळी तलाव आणि नद्यांच्या घाटांवरही व्यसनमुक्तीचा संदेश पोहोचवण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.सण-उत्सवांच्या काळात मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्र येतात. त्यामुळे अशा सार्वजनिक ठिकाणांचा उपयोग आरोग्यविषयक माहिती पोहोचवण्यासाठी करण्यावर विभागाने भर दिला आहे..तोंडाच्या कर्करोगाबाबत चिंताडॉ. रवी राज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झारखंडमध्ये दरवर्षी सुमारे ३५ हजार ते ४० हजार नवीन कर्करोग रुग्ण आढळतात. त्यापैकी ४० ते ४५ टक्के रुग्णांना तोंडाचा कर्करोग असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तंबाखू, गुटखा आणि खैनी यांसारख्या पदार्थांच्या सेवनामुळे तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो.धूम्रपानामुळे फुफ्फुसांच्या कर्करोगासह इतर गंभीर आजारांचाही धोका वाढू शकतो. त्यामुळे तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन आणि धूम्रपान टाळण्याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य विभागाने अधोरेखित केले आहे..व्यसनमुक्तीसाठी जनसहभागावर भरव्यसनाचे परिणाम केवळ संबंधित व्यक्तीच्या आरोग्यापुरते मर्यादित राहत नाहीत. उपचारांचा खर्च, काम करण्याच्या क्षमतेवर होणारा परिणाम आणि कुटुंबावरील आर्थिक ताण यांचाही सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे व्यसनमुक्तीसाठी वेळेवर समुपदेशन आणि योग्य उपचार मिळणे महत्त्वाचे आहे.दुर्गापूजा आणि नवरात्रीच्या काळात राबवण्यात येणाऱ्या या मोहिमेद्वारे अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत व्यसनाचे दुष्परिणाम पोहोचवण्याचा झारखंड आरोग्य विभागाचा प्रयत्न आहे. जनजागृतीसोबतच व्यसन सोडू इच्छिणाऱ्यांना मदत मिळावी, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.