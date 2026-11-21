रांची : जागतिक बाल दिनानिमित्त यूनिसेफच्या १० बाल पत्रकारांनी शुक्रवारी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची रांची येथील मुख्यमंत्री निवास कार्यालयात भेट घेतली. या वेळी शिक्षण, आरोग्य, बालविवाह, बालमजुरी, हवामान बदल आणि बालहक्क अशा विविध विषयांवर मुलांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. मुलांचा आत्मविश्वास आणि सामाजिक प्रश्नांविषयीची जाणीव पाहून सोरेन यांनी त्यांचे कौतुक केले."जेव्हा एखादे मूल अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवते किंवा समाजातील समस्यांवर उपाय सुचवते, तेव्हा त्याचा आवाज ऐकला गेलाच पाहिजे," असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुलांना केवळ योजनांचे लाभार्थी न मानता त्यांच्या आयुष्याशी संबंधित निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे महत्त्वाचे असल्याचेही या संवादातून अधोरेखित झाले..शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करण्याचा विचारशाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांपासून मुक्त करण्याबाबत शासन विचार करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शिक्षकांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ मिळावा, हा त्यामागील उद्देश आहे.सरकारी शाळांचा शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी 'मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालये' कार्यरत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. विद्यार्थ्यांमधील क्रीडागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंचायत स्तरावर क्रीडांगणे विकसित करण्याचे, तर जिल्हा स्तरावर ग्रंथालये उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळांमध्ये एक दिवस घालवून विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधावा, असे निर्देश दिल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली..बालविवाह आणि बालमजुरीविरोधात जनजागृतीबाल पत्रकारांनी त्यांच्या परिसरात बालविवाह रोखणे, बालमजुरीविरोधात जनजागृती करणे आणि शाळा सोडलेल्या मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे अनुभव सांगितले. यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी बालविवाह ही गंभीर सामाजिक कुप्रथा असून कायद्याने गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले. बालविवाहामुळे मुलींसोबतच मुलांचेही भविष्य प्रभावित होते, असे ते म्हणाले..मासिक पाळी स्वच्छता आणि आरोग्याबाबत जागृतीमुलींच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शाळांमध्ये मासिक पाळी स्वच्छतेबाबत जनजागृती केली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुली आणि महिलांना सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. पोषण, असंसर्गजन्य आजारांचा प्रतिबंध आणि हवामान बदल या विषयांवर बाल पत्रकारांनी राबवलेल्या उपक्रमांचेही त्यांनी कौतुक केले..मुलांच्या सहभागाला महत्त्व देण्याची यूनिसेफची भूमिकायूनिसेफ झारखंडच्या प्रमुख डॉ. कनीनिका मित्रा यांनी मुलांच्या जीवनाशी संबंधित निर्णयांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. यूनिसेफच्या कम्युनिकेशन आणि अॅडव्होकसी तज्ज्ञ आस्था अलंग यांनी गरिबी आणि लैंगिक असमानता दूर करण्यासाठी मुलांमध्ये आज केलेली गुंतवणूक भविष्यात सक्षम समाज घडवण्यास मदत करेल, असे मत व्यक्त केले.या संवादात सोनू उरांव, खुशबू कुमारी, तनु कुमारी, सोफिया नुजहत, प्रियांशी बरदियार, सूरज प्रताप सिंह, पल्लवी कुमारी, साक्षी कुमारी, पंकज कुमार आणि प्रियांशी कुमारी या १० बाल पत्रकारांनी सहभाग घेतला. हे सर्व विद्यार्थी रांची परिसरातील विविध सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.