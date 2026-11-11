Jharkhand Government Jobs : झारखंडमध्ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरच्या १,०३८ जागांसाठी भरती; दरमहा २५ हजार रुपये मानधन

झारखंड : झारखंड ग्रामीण आरोग्य मिशन सोसायटीने (JRHMS) कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) पदांच्या १,०३८ बॅकलॉग जागांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या पदांसाठी पात्र उमेदवारांना दरमहा २५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. ही नियुक्ती एका वर्षाच्या कंत्राटी तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांना ३१ ऑक्टोबर ते २२ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.पदे आणि मानधनया भरतीअंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरच्या एकूण १,०३८ रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. ही सर्व पदे बॅकलॉग स्वरूपातील असून, निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती एक वर्षासाठी कंत्राटी तत्त्वावर केली जाईल. या पदासाठी दरमहा २५ हजार रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले आहे..शैक्षणिक पात्रता काय?अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे शासनमान्य नर्सिंग महाविद्यालयातून बी.एस्सी. नर्सिंग किंवा पोस्ट बेसिक बी.एस्सी. नर्सिंग ही पदवी असणे आवश्यक आहे. यासोबतच कम्युनिटी हेल्थमधील इंटिग्रेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम (CPCH) पूर्ण केलेला असणे बंधनकारक आहे.उपलब्ध भरती तपशिलानुसार, उमेदवारांनी संबंधित पदवी २०१६ ते २०२० या शैक्षणिक वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण केलेली असावी.प्रवर्गानुसार वयोमर्यादाउमेदवारांच्या वयाची गणना २२ नोव्हेंबर २०२६ या अंतिम अर्ज तारखेनुसार केली जाणार आहे.खुला आणि EWS प्रवर्ग : कमाल ३५ वर्षेOBC (BC-I आणि BC-II) : कमाल ३७ वर्षेखुल्या प्रवर्गातील महिला : कमाल ३८ वर्षेSC/ST प्रवर्गातील महिला आणि पुरुष : कमाल ४० वर्षेदिव्यांग उमेदवार : नियमानुसार अतिरिक्त वयोमर्यादा सवलत.अर्ज कसा करावा?इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना झारखंड ग्रामीण आरोग्य मिशन सोसायटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करता येईल.१. सर्वप्रथम recruitment.jharkhand.gov.in किंवा jrhms.jharkhand.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.२. ‘Jharkhand CHO Recruitment 2026’ या भरतीशी संबंधित लिंकवर क्लिक करा.३. आवश्यक माहिती भरून नोंदणी करा आणि लॉगिन आयडी तयार करा.४. अर्जात वैयक्तिक, शैक्षणिक आणि संपर्कविषयक माहिती भरा.५. आवश्यक कागदपत्रे, छायाचित्र आणि स्वाक्षरी अपलोड करा.६. अर्ज सबमिट करून त्याची प्रत भविष्यातील संदर्भासाठी जतन करा..महत्त्वाच्या तारखाऑनलाइन अर्ज सुरू : ३१ ऑक्टोबर २०२६अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : २२ नोव्हेंबर २०२६या भरतीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी अधिकृत जाहिरात वाचून शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, कागदपत्रे आणि इतर अटी तपासाव्यात. भरतीसंबंधी सविस्तर माहिती झारखंड ग्रामीण आरोग्य मिशन सोसायटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.