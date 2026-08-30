Crop Relief Scheme: पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना एकरी ४ हजारांची भरपाई, जाणून घ्या योजनेचे निकष

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास झारखंड सरकारच्या झारखंड राज्य पीक मदत योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकऱ्यांना कोणताही विमा काढण्याची किंवा प्रीमियम भरण्याची गरज नाही. पीक नुकसानीच्या प्रमाणानुसार सरकारकडून थेट आर्थिक मदत दिली जाते.नुकसानीनुसार मिळते भरपाईपिकांचे ३० ते ५० टक्के नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना प्रतिएकर ३ हजार रुपयांची मदत मिळते. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास प्रतिएकर ४ हजार रुपयांची मदत दिली जाते. जास्तीत जास्त पाच एकर क्षेत्रासाठी ही मदत मिळू शकते.खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांतील पिकांना योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. भात, मका, गहू, मोहरी, हरभरा आणि बटाटा यांसारख्या पिकांना याचा लाभ मिळू शकतो..बटाईदार शेतकरी पात्रझारखंडचे रहिवासी असलेले किमान १८ वर्षांचे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. स्वतःच्या जमिनीवर शेती करणारे तसेच बटाईवर शेती करणारे बटाईदार शेतकरी यांनाही योजनेचा लाभ मिळू शकतो.शेतीचे किमान १० डेसिमल ते जास्तीत जास्त पाच एकर क्षेत्र योजनेच्या कक्षेत येते. पीक नुकसानीचे मूल्यांकन संबंधित यंत्रणेकडून करण्यात येते.अर्जासाठी ही कागदपत्रे आवश्यकअर्ज करताना आधार कार्ड, फोटो, वयाचा पुरावा, बँक पासबुक आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे आवश्यक आहेत. यामध्ये जमीन पावती, एलपीसी, वंशावळ किंवा बंदोबस्ती पट्टा यांचा समावेश होऊ शकतो.बटाईदार शेतकऱ्यांना जमीन मालकाचे सहमतीपत्र सादर करावे लागते. त्यासोबत पेरणी केलेल्या पिकाचा आणि संबंधित क्षेत्राचा तपशील द्यावा लागतो..ऑनलाइन अर्जाची प्रक्रियायोजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर शेतकरी नोंदणी करून अर्ज करता येतो. नोंदणीसाठी नाव, आधार क्रमांक आणि मोबाइल क्रमांक भरून ओटीपीद्वारे प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.यानंतर लॉगिन करून वैयक्तिक माहिती, पीक आणि हंगामाची माहिती भरावी. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर अर्ज सबमिट करावा. अर्जाची पोचपावती जतन करून ठेवणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.