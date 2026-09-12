Jharkhand Health : कॅन्सर रुग्णांसाठी जिल्हा रुग्णालयांत ‘डे-केअर सेंटर’, आयुष्मान कार्डधारकांना पॅकेज दरात उपचार

झारखंड : झारखंडमधील कॅन्सर रुग्णांना उपचारांसाठी मोठ्या शहरांमध्ये किंवा परराज्यात जावे लागू नये, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ‘डे-केअर कॅन्सर सेंटर’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रांची, जमशेदपूर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग आणि पलामू या सहा ठिकाणी आधुनिक रेडिएशन सेंटर उभारण्याची योजना आहे.आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत राज्यातील कॅन्सर उपचारांच्या सुविधांचा विस्तार करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोरा, आरोग्य सोसायटीचे कार्यकारी संचालक शशी प्रकाश सिंह तसेच रिम्स, एसएनएमएमसीएच आणि मेदांता रुग्णालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..जिल्हा रुग्णालयांत केमोथेरपीची सुविधाकॅन्सर रुग्णांना केमोथेरपीसाठी वारंवार दूरच्या शहरांमध्ये जावे लागू नये, यासाठी जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये डे-केअर कॅन्सर सेंटर सुरू केली जाणार आहेत. या केंद्रांमधून आवश्यकतेनुसार केमोथेरपीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.यासाठी बिहारमधील मॉडेलचा अभ्यास केला जात आहे. स्थानिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देऊन डे-केअर सेंटर आणि केमोथेरपी सेवा चालविण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार आहे. .सहा शहरांत आधुनिक रेडिएशन सेंटररेडिएशन थेरपीसाठी अत्याधुनिक लिनॅक (LINAC) मशिन्स उपलब्ध करून देण्यासाठी सहा केंद्रांची दोन गटांत विभागणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. पहिल्या गटात जमशेदपूर, धनबाद आणि दुमका, तर दुसऱ्या गटात रांची, हजारीबाग आणि पलामू यांचा समावेश आहे.ही केंद्रे पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेलवर उभारण्याचे नियोजन आहे. मशिनच्या संचालनासह त्यांची देखभाल आणि आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळासाठी खासगी तज्ज्ञ संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.राज्यात रेडिओ फिजिसिस्ट आणि रेडिएशन टेक्निशियनची कमतरता हे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे या मनुष्यबळाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला..रांची, जमशेदपूर आणि धनबादमध्ये PET Scanकॅन्सरचे निदान आणि उपचार अधिक प्रभावी करण्यासाठी रांची, जमशेदपूर आणि धनबाद येथे पीपीपी तत्त्वावर प्रगत PET Scan सुविधा सुरू करण्याचाही प्रस्ताव आहे.आयुष्मान आणि ‘अबुआ स्वास्थ्य’ कार्डधारकांना लाभया सुविधांचा लाभ घेताना आयुष्मान भारत आणि ‘अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’ कार्डधारकांना संबंधित सरकारी पॅकेज आणि निश्चित दरांनुसार उपचार मिळणार आहेत. इतर रुग्णांसाठी CGHSच्या नियंत्रित दरांनुसार उपचार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे कॅन्सर उपचारांचा खर्च तुलनेने कमी ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे..रिम्समध्ये सेंट्रल कमांड सेंटरराज्यातील विविध डे-केअर कॅन्सर सेंटरच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी रांची येथील रिम्समध्ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल अँड कमांड सेंटर उभारले जाणार आहे. यामुळे जिल्हास्तरावरील केंद्रांचे कामकाज केंद्रीकृत पद्धतीने पाहता येणार आहे.या संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी, निविदा प्रक्रिया आणि आवश्यक संसाधनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आरोग्य सोसायटीचे कार्यकारी संचालक शशी प्रकाश सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या व्हीजीएफ (Viability Gap Funding) योजनेतून निधी मिळविण्यासाठी प्रस्तावही पाठविण्यात येत आहे.या सुविधांमुळे झारखंडमधील कॅन्सर रुग्णांना त्यांच्या जवळच्या शासकीय आरोग्य केंद्रात उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, उपचारासाठी होणारा प्रवास आणि आर्थिक भार कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.